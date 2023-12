Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi giovedì 21 dicembre 2023

MILLION DAY: NUOVA DOPPIA ESTRAZIONE

Il Natale è sempre più vicino e tra una corsa e l’altra alla ricerca dell’ultimo regalo per far felici le persone a noi vicine, non dimentichiamo di giocare al Million Day, il concorso fortunato che permette di vincere fino a un milione di euro con una doppia estrazione giornaliera. La prima, infatti, c’è alle 13 mentre la seconda alle 20.30. Un gioco che attira ogni giorno migliaia e migliaia di persone, avendo regole molto semplici e premi cospicui. Infatti, al Million Day si gioca scegliendo cinque numeri compresi tra l’1 e il 55.

Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi mercoledì 20 dicembre 2023

Questi saranno poi estratti agli orari già citati. Si può inoltre giocare anche all’Extra Million Day, aggiungendo solamente un altro euro: si tratta anche in questo caso di un concorso fortunato che permette di vincere un’aggiunta di 100.000 euro. I numeri da scegliere anche qui sono compresi tra l’1 e il 55 e ne vanno scelti 5 che saranno però estratti sui 50 non vincenti del gioco principale.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Ecco le cinquine di oggi 19 dicembre 2023

MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI

Passiamo ora a vedere una statistica del gioco del Million Day, fortunato concorso che permette di vincere fino a un milione di euro ogni giorno con due estrazioni quotidiane. Vediamo i numeri ritardatari del gioco. Tra quelli assoluti troviamo il 42 che manca da 25 estrazioni, seguito dal 13 che invece non si vede da 19. Sono 15 le estrazioni senza il 37 e il 22 su entrambi i giochi mentre 10 quelle senza il 38 e il 4. Da 9 estrazioni non si vede il 33 mentre da 8 il 30, il 27 e il 20. Per quanto riguarda invece i singoli concorsi, sul Million Day il 5 non si vede da 44 estrazioni mentre il 30 da 35. Sono invece 55 le estrazioni senza il 33 per l’Extra Milioni Day mentre 49 quelle senza il 42.

Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi 18 dicembre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

1 – 40 – 46 – 51 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

10 – 14 – 17 – 26 – 41

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA