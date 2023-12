Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Le cinquine di oggi giovedì 28 dicembre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

10 – 25 – 28 – 32 – 41

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

4 – 17 – 23 – 34 – 46

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

7 – 9 – 10 – 13 – 26

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

2 – 14 – 33 – 48 – 53

MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI IN QUESTO GIOVEDÌ

È arrivato un nuovo giorno di questa settimana che ci condurrà all’ultimo dell’anno e anche oggi, come tutti i giorni, l’appuntamento è doppio con il Million Day, il gioco che permette di vincere fino a un milione di euro per ogni estrazione: queste sono due al giorno, alle 13 e alle 20.30. C’è dunque una doppia possibilità quotidiana di portare a casa premi preziosi. Per giocare basta scegliere cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55.

Su questi va puntato un euro per giocare: si può partecipare sia avanzando la giocata in ricevitoria, tramite schedina cartacea, sia online sul sito del Million Day. Bisogna poi decidere se giocare anche all’Extra Million Day, aggiungendo solo un altro euro.

MILLION DAY: COME PARTECIPARE E I PREMI

Non solo Million Day. Giocando a questo fortunato gioco quotidiano si possono vincere anche altri premi, nello specifico all’Extra Million Day, concorso aggiuntivo. Per giocare a questo secondo concorso basta aggiungere un altro euro: anche in questo caso i numeri vanno scelti tra l’1 e il 55. In questo caso saranno però estratti sui 50 non vincenti del gioco principale. Al Million Day si vince già indovinando due numeri: i premi andranno ovviamente a salire con i numeri indovinati. Il massimo, come sappiamo, si ottiene indovinando tutti i 5 numeri: questa vittoria vale un milione di euro. L’ultima maxi vittoria è avvenuta il 5 dicembre a Casalnuovo di Napoli: da quel momento, nessun altro è riuscito a vincere la cifra a sei zeri.

