Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi martedì 19 dicembre 2023

Prosegue la settimana che terminerà domenica, con la vigilia di Natale. Una ricorrenza importante che per tutti noi rappresenta uno dei giorni più importanti dell’anno. Anche in questo periodo di festa, presi dagli ultimi regali e dai preparativi in vista del 25 dicembre, non dimentichiamo però l’appuntamento con il Million Day, il gioco fortunato che permette di vincere fino a un milione di euro, come ci ricorda lo stesso nome. Si tratta di un gioco quotidiano, con due estrazioni al giorno: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Sarà possibile scegliere i numeri tra l’1 e il 55: dovranno essere scelti cinque di questi e su di essi dovrà essere puntato un euro.

Il gioco offre la possibilità di vincere numerosi premi: le categorie di vincita partono già da due numeri indovinati e vanno a salire. Il premio massimo si porterà ovviamente a casa indovinando cinque numeri.

Il Million Day offre la possibilità di giocare ogni giorno scegliendo cinque numeri che saranno compresi tra l’1 e il 55. Giocare è semplice: bisogna scegliere l’estrazione alla quale voler partecipare tra quella delle 13 e quella delle 20.30. Dopo aver scelto i numeri va puntato un euro sulla giocata decidendo se optare per quella semplice, plurima o sistematica e se giocare in abbonamento. In seguito si può decidere di giocare anche all’Extra Million Day, gioco aggiuntivo al quale partecipare puntando solamente un altro euro. Sono cinque i numeri da scegliere e vanno decisi sempre in un range che va dall’1 al 55 anche per questo secondo concorso: saranno però estratti qui 50 non vincenti del gioco principale. Si può dunque vincere su entrambi i concorsi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

6 – 32 – 43 – 44 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

10 – 18 – 36 – 40 – 49

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

