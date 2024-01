Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi, venerdì 19 gennaio 2024

MILLION DAY, IL WEEKEND COMINCIA CON DUE ESTRAZIONI

È arrivato un altro venerdì e come ogni giorno anche in questa giornata che anticipa il weekend, non può mancare l’appuntamento con il Million Day, gioco fortunato che mette in palio fino a un milione di euro. L’appuntamento è quotidiano: dunque tutti i giorni i giocatori potranno puntare sui propri numeri preferiti e poi attendere l’estrazione prescelta, sperando che quelli vincenti corrispondano con i propri. Sono due, da qualche tempo, gli appuntamenti con il gioco fortunato: il primo è alle 13 e il secondo alle 20.30.

Ogni estrazione mette in palio un milione di euro ma sarà possibile anche vincere pur non indovinando tutti i numeri fortunati: si porta a casa qualcosa già partendo da 2 numeri indovinati ma i premi andranno ovviamente a salire con l’aumentare dei numeri indovinati.

MILLION DAY… COME GIOCARE?

Ogni giorno al Million Day si può vincere fino a un milione di euro. Si tratta di un gioco fortunato e con poche semplici regole che mette in palio però premi importanti. Partiamo dunque dallo scoprire come giocare: si devono scegliere cinque numeri, tutti compresi tra l’1 e il 55. Su questi va puntato un euro. Dopo aver deciso i numeri si sceglie se effettuare una giocata semplice, plurima, sistemistica e se giocare in abbonamento, dunque per un tot numero di volte. C’è poi un’altra possibilità di vittoria: quella dell’Extra Million Day. Si tratta di un concorso aggiuntivo al quale si può partecipare puntando un altro euro. Questo mette in palio 100.000 euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

1 – 5 – 7 – 46 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

4 – 8 – 9 – 24 – 35

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

