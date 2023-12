Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi venerdì 22 dicembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVA GIORNATA

Il venerdì pre-natalizio è arrivato: mancano ormai davvero pochi giorni al 25 dicembre ma possiamo dire senza alcun problema che è come se le feste cominciassero oggi! Il weekend, infatti, è alle porte e poi sarà seguito dal Santo Natale: dunque, per tanti italiani, cominciano proprio oggi le ferie per il periodo più magico e speciale dell’anno. A renderlo ancora più frizzantino è il gioco del Million Day che permette, anche nei giorni segnati in rosso sul calendario, di vincere fino a un milione di euro con una giocata da uno.

Per partecipare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e poi attendere l’estrazione prescelta. Ce ne sono infatti due: una alle 13 e una alle 20.30. C’è poi anche un altro concorso al quale si può partecipare: quello dell’Extra Million Day che permette invece di vincere 100.000 euro aggiungendo solamente un altro euro.

MILLION DAY: LE ULTIME MAXI VITTORIE

Per giocare al Million Day ci sono poche semplici regole, come abbiamo visto. Il gioco offre la possibilità – ben due volte al giorno – di vincere fino a un milione di euro. Si vince già indovinando due numeri ma ma il premio aumenta con l’aumentare dei numeri indovinati. La vincita sarà massima se saranno indovinati cinque numeri: questo permette di ottenere la maxi vittoria da un milione di euro. L’ultima grande vincita è arrivata ormai quasi 20 giorni fa, il 5 dicembre, a Casalnuovo di Napoli con i numeri giocati 13, 16, 19, 26 e 45. La precedente vittoria c’era stata a novembre, a Livorno, il 25 del mese, mentre il 13 a Bologna e l’8 novembre, a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. Solo una vittoria a ottobre, il 14 del mese, ad Alessandria. Vediamo allora se il bilancio delle vittorie verrà incrementato da qui alla fine di dicembre, regalando la seconda in questo mese magico dell’anno.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

18- 22 – 36 – 38 – 44

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

6 – 23 – 35 – 39 – 47

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

