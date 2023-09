Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di venerdì 22 settembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: NUMERI VINCENTI. ATTESA PER LA VINCITA MILIONARIA

Il Million Day torna con un nuovo appuntamento anche in questo venerdì 22 settembre. Dopo quelle di ieri, ecco due nuove estrazioni per il gioco più atteso che non delude mai le aspettative dei giocatori: infatti i premi sono tanti e molto succulenti. Ogni giorno, infatti, c’è la possibilità di portare a casa un milione di euro. Ricordiamo che si possono vincere inoltre fino a 100 mila euro con l’Extra Million Day. Le regole, per entrambi i concorsi, sono semplicissime.

È possibile giocare al gioco principale scegliendo cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55. Per il gioco dell’Extra Million Day, invece, i numeri da scegliere sono sempre tra l’1 e il 55: in questo caso verranno però estratti sui 50 non vincenti del gioco principale. Il gioco prevede due estrazioni quotidiane: si può giocare tutti i giorni, festivi compresi.

MILLION DAY, LE MAXI VITTORIE

Il Million Day, che offre due estrazioni al giorno con una doppia di possibilità di vincere un milione di euro, dal lancio del concorso ha visto ben 268 milionari. Tanti giocatori ogni giorno tentano la fortuna nella speranza di portare a casa la somma a sei cifre: l’ultima maxi vittoria è arrivata a Borgo Val di Taro (PR), il 16 settembre, con i numeri 1, 7, 40, 44 e 51. Un’altra vincita era arrivata il 14 settembre a Roma. Sempre a Roma, con una giocata online, aveva vinto un giocatore il 1 settembre. Ad agosto, invece, c’era stato solamente un milionario, il 19 agosto, a Sirmione. Quattro, invece, quelli di luglio, a Capo Rizzuto, Aradeo, Roma e Milano. Nessuna vittoria nell’estrazione di ieri, 21 settembre.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

9 – 23 – 24 – 30 – 40

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

1 – 12 – 13 – 14 – 55

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

