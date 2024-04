Numeri vincenti Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione di oggi 13 aprile 2024

Possono cinque numeri valere un milione di euro? Nel caso del Million Day la risposta è affermativa. Questo è il premio in palio anche oggi, sabato 13 aprile 2024, così come ieri e ogni giorno. Questo gioco, infatti, non si ferma mai, anzi continua a crescere e a regalare sorprese. Infatti, ora il primo premio viene messo in palio due volte al giorno, visto che c’è pure l’estrazione dei numeri vincenti a pranzo. L’auspicio è di riuscire a centrare una di queste combinazioni e di smuovere il contatore delle vincite che nei giorni scorsi ha registrato la 282esima vincita da quando questo gioco è stato introdotto.

Ci sono poi altri due primi premi, per così dire “consolatori”, cioè i 100mila euro per l’opzione di gioco. Ma non è comunque finita qui, perché entrambe le versioni mettono in palio altri premi. Infatti, si può vincere al Million Day indovinando anche 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Lo stesso vale per quanto concerne Extra MillionDay, ma a cambiare è l’importo delle vincite. Siete pronti a tentare la fortuna?

I CINQUE NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Sicuramente siete impazienti di scoprire i numeri vincenti di Million Day e le combinazioni fortunate di oggi anche di Extra MillionDay, ma questo è il momento di capire com’è cambiata la classifica dei numeri frequenti del gioco. Anche perché potremmo ritrovarceli tra le cinquine vincenti di stasera visto che tendono a uscire spesso… Al primo posto, per quanto riguarda il gioco principale, c’è il 54 che sta per diventare centenario, visto che è a quota 99 estrazioni. Sono 85 per il 25, che è quindi più staccato al secondo posto. Una frequenza in più di 17, sul podio con 84 frequenze. Fuori dal podio 7 con 82 estrazioni, mentre sono 79 quelle collezionate dal 52 che quindi segue al quinto posto.

Ora c’è la top five di Extra MillionDay da scoprire… Al primo posto troviamo il 41 con 87 estrazioni, cinque in più del 25 che lo tallona al secondo posto, ma a sua volta è a una lunghezza dal 38 che è terzo. Stesso discorso per il 19 al quarto posto, che ha una frequenza in più del 48 che chiude questa mini classifica del gioco opzionale del Million Day.

QUALI SONO I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00?

MILLION DAY: 31 – 33 – 38 – 48 – 54

EXTRA MILLIONDAY: 4 – 26 – 34 – 35 – 43

LE COMBINAZIONI VINCENTI DEI NUMERI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 2 – 5 – 12 – 18 – 33

EXTRA MILLIONDAY: 1 – 6 – 9 – 34 – 42

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











