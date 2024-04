Million Day/ Numeri vincenti estrazione ed Extra MillionDay oggi 22 aprile 2024

DA PRANZO A CENA: CONTINUA LA CACCIA AL MILLION DAY

Il Million Day ci regala una nuova estrazione e la speranza di ottenere vincite con i suoi numeri vincenti, tra cui quelli della sua opzione di gioco, Extra MillionDay. Irrefrenabile la caccia al milione di euro in palio col gioco di base, anzi c’è la speranza di riuscire oggi, lunedì 22 aprile 2024, ad arrivare alla 284esima vincita milionaria da quando ha vita questo concorso, basato cinque numeri vincenti compresi tra 1 a 55. Avete già compilato la schedina per partecipare all’estrazione serale?

Million Day/ Numeri vincenti estrazione ed Extra Million Day oggi 21 aprile 2024

A pranzo c’è stata, infatti, la prima che ha messo in gioco altre combinazioni fortunate. Non cambia nulla tra l’appuntamento delle ore 13 e quello delle 20:30 a livello di modalità di gioco, premi ed eventuale riscossione: è semplicemente un’estrazione aggiuntiva, che contestualmente si sdoppia, visto che oltre al Million Day c’è pure ExtraMillionDay a prendersi la scena. Scoprirete se avete vinto, se troverete una corrispondenza di 2, 3, 4 o 5 numeri tra quelli presenti sulla vostra schedina e quelli che verranno estratti.

Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti delle cinquine dell'estrazione oggi 20 aprile 2024

LE GIOCATE DEL MILLION E LE SCHEDINE FORTUNATE

Non bisogna ingegnarsi troppo per trovare la combinazione vincente del Million Day: è una questione di fortuna, quindi anche di caso. Si può vincere il tanto ambito premio anche giocando un solo euro con una giocata singola, selezionando 5 numeri. Se però avete più combinazioni con cui volete tentare la fortuna, allora potete optare per la giocata plurima, che è formata da più combinazioni del tipo precedente. Avete un’ultima strada perseguibile, quella della giocata sistemistica, con cui partire da un massimo di 9 numeri producendo diverse giocate fino al limite di 126. Invece, per Extra MillionDay bisogna semplicemente selezionare la voce, al costo aggiuntivo di un euro.

Million Day e Extra MillionDay / Numeri vincenti delle cinquine dell'estrazione di oggi 19 aprile 2024

Se la vostra serata è fortunata, dovrete poi pensare a come riscuotere le vincite. A tal proposito, vi ricordiamo che è fondamentale conservare l’integrità dello scontrino di gioco, perché non sono ammessi altri documenti alternativi. Quindi, conservate con la massima attenzione la vostra giocata, perché va presentata per riscuotere il pagamento, altrimenti rischiate la decadenza della stessa.

SCOPRIAMO LE CINQUINE VINCENTI DEL MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 17 – 43 – 55 – 3 – 40

EXTRA MILLIONDAY: 48 – 44 – 19 – 29 – 20

ECCO LE CINQUINE VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA