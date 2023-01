MillionDay e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi lunedì 23 gennaio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Ultime ore di grandissima attesa per l’estrazione dei numeri vincenti del MillionDay e dell’Extra MillionDay di oggi, lunedì 23 gennaio 2023. Per ingannare il tempo, mentre gli scommettitori attendono di capire chi sarà il primo vincitore del 2023, è sempre una buona palestra per la mente controllare le statistiche ufficiali del gioco.

Vediamo come prima cosa i numeri frequenti del Million Day, cioè quelli che sono stati sorteggiati più spesso nelle ultime cinquanta estrazioni: stiamo parlando dei numeri 52, con 41 sorteggi alle spalle, del 30 con le sue 42 estrazioni, del 26 e del 53 con 43 presenze ciascuno e del 9 che da diverso tempo domina la classifica con 45 turni alle spalle. esaminando invece l’Extra MillionDay troviamo il 22 con 36 turni, il 46 con 38 estrazioni, il 7 e il 32 a braccetto con le loro 39 presenze e il 5, che è già stato protagonista di 41 serate.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Le scommesse per il Million Day l’Extra MillionDay sono aperte fino alle ore 20.20 di stasera, in seguito l’estrazione dei numeri fortunati avverrà con la consueta puntualità alle 20.30. Le giocate in vista del sorteggio di domani saranno riaperte dalle 20.35. Nel frattempo abbiamo la possibilità di andare a curiosare tra i numeri ritardatari di entrambi i giochi.

I grandi assenti del Million Day sono il 48 con 24 assenze, il 6 e il 41 che mancano da 25 turni, il 15 che manca da 26 serate e il 40, che sfugge ai giocatori ormai da 47 turni. I numeri ritardatari della variante di gioco Extra MillionDay sono invece il 22 con 24 assenze, il 21 e il 55 con 26 estrazioni mancate, il 26 con 27 assenze e il 27 che manca all’appello da 36 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 GENNAIO 2023

15 – 24 – 31 – 42 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 23 GENNAIO 2023

7 – 2 – 26 – 32 – 12

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

