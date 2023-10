Milly Carlucci: “A Ballando con le Stelle un cast amico del pubblico”/ Lino Banfi: “Non so fare niente!”

Milly Carlucci, ospite a Cinque Minuti di Bruno Vespa, ha presentato la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che sta per iniziare. “Speriamo che il pubblico trovi il cast interessante, come io appunto credo e spero che sia, ma soprattutto amico, perché è composto da persone che loro conoscono da sempre”.

I nomi sono illustri e molto entusiasmanti. “Per esempio, guardando la linea degli uomini, dai giornalisti Antonio Caprarica e Giovanni Terzi a uomini di spettacolo come Lino Banfi, fino al più giovane Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Sifredi. Ci sono anche Ricky Tognazzi e Teo Mammuccari. Lino Banfi l’ho visto durante le prove, a 87 anni è straordinario. Per quanto riguarda le donne invece ci sono Carlotta Mantovan, Paola Perego e Wanda Nara, che tutti aspettano al varco, ma anche Sara Croce, che è una bellissima miss e una modella straordinaria, Rosanna Lambertucci e Simona Ventura”.

Rosanna Banfi: "La malattia? Mio marito Fabio sempre al mio fianco"/ "Prima di sposarlo papà Lino mi disse…"

Milly Carlucci: “A Ballando con le Stelle un cast amico del pubblico”. Lino Banfi è pronto

Insieme a Milly Carlucci, a Cinque Minuti, c’è stato anche Lino Banfi, che è prontissimo per la nuova avventura a Ballando con le Stelle. “C’è stata una specie di rivoluzione di tutti i muscoli, le cartilagini, tutte cose. In molti mi hanno detto ma perché per 87 anni sei stato fermo e adesso tutto insieme. Non vi dico i dolori che mi sento. Mi dicono ‘mi raccomando’ con dolcezza. Vogliono vedere il vecchio cosa sa fare, ma io non so fare niente. Io ho fatto tanti anni di teatro, ma accennavamo solo un paio di passi di danza. Che cavolo ci faccio qui?”, ha scherzato.

Milly Carlucci e la giuria di Ballando con le stelle 2023/ "È stato scritto e detto di tutto, ma..."

Poi ha parlato della moglie recentemente scomparsa. “Non mi è ancora venuta in sogno e ho chiesto perché anche a sua Santità, che ormai è un mio amico. Ho tutto il diritto, sono il marito, ma non riesco a sognarla. Mi ha detto ‘perché sta lavorando per lei, c’ha da fare adesso’”.

LEGGI ANCHE:

Chi è Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi/ "Perchè se muori tu, io non ce la faccio…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA