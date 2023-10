Simona Ventura/ “Ballando con le stelle? Mi sto preparando anche psicologicamente, Giovanni Terzi…”

Il volto notissimo della televisione, Simone Ventura, è stata intervistata stamane negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina in famiglia, noto show del weekend del primo canale. Si parla di Ballando con le stelle 2023, edizione che scatterà ufficialmente fra esattamente una settimana, il prossimo 21 ottobre in prima serata. Simona Ventura sarà uno dei concorrenti e in vista del grande appuntamento ha spiegato: “C’è un’aspettativa forte, sto cercando di gestire psicologicamente questa aspettativa, stiamo lavorando, mi sto divertendo moltissimo, il mio maestro è Samuel Peron, molto esigente e molto bravo, mi sto divertendo molto”.

Quindi aggiunge sulle coreografie: “Io mi dimentico sempre tutto quindi creo al momento. Chi porta chi? All’inizio ha fatto un po’ difficoltà però ora porta lui”. A Ballando con le Stelle ci sarà anche il compagno di Simona Ventura, il giornalista Giovanni Terzi: “La rivalità con Giovanni Terzi? In casa non proviamo ballo – ha precisato Simona Ventura – Giovanni non ha mai ballato quindi si sta impegnando tantissimo, è molto emozionato, la sua maestra Giada è bravissima, ma lui sente la pressione e io gli sto vicino”.

SIMONA VENTURA SULLA GIURIA: “USERO’ IRONIA E AUTO IRONIA”

Sulla sua compagna di viaggio di Rai Due Paola Perego: “Se la sta cavando benissimo, non la vedo mai, siamo sempre divise, in ogni caso sarà divertente. Paola grazie a Dio è a Ballando così la domenica andiamo avanti assieme, dormiamo quelle tre ore assieme”.

Sui temutissimi giudici di Ballando con le Stelle, Simona Ventura ha specificato: “Sono persone che conosco da tanto tempo, userò l’ironia e l’autoironia e questo mi ha sempre salvato, se loro mi provocheranno starò al gioco. Magari cadrò nelle provocazioni ma sarà un gioco e la giuria è lì per fare il suo mestiere, tra l’altro è fantastica perchè sta insieme da tanti anni e ognuno ha la sua parte di commedia. Poi quando arrivi alla giuria vuol dire che hai già fatto il balletto, quindi è andata”. Un piccolo aneddoto infine su “La notte”, splendida canzone di Arisa: “Quando facevamo X Factor Arisa mi chiese un consiglio su quale canzone presentare, ne aveva tre fra cui La Notte e io le dissi assolutamente di puntare su quella”.

