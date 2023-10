Giovanni Terzi/ “Ballando con le stelle? Non dormo da due notti, con Simona Ventura…”

Giovanni Terzi è stato ospite stamane del programma di Rai Uno, Storie Italiane, nelle vesti di opinionista e la conduttrice, Eleonora Daniele, lo ha incalzato su Ballando con le Stelle. Domani sera, in prima serata su Rai Uno, scatterà infatti la nuova stagione del dance show condotto da Milly Carlucci e fra i protagonisti vi sarà proprio Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura. “Sono emozionato, non dormo da due notti – ha raccontato stamane il giornalista milanese – sono molto emozionato, non è un ambiente che di solito frequento, c’è tanta emozione”.

Selvaggia Lucarelli, smentita la partecipazione di Fabrizio Corona a Ballando con le stelle/ "Soliti giochi…"

Eleonora Daniele ha quindi chiesto a Giovanni Terzi se fosse in competizione con Simona Ventura, anche lei concorrente di Ballando con le Stelle, e lui ha replicato: “Io sono in competizione con Simona? No sono in competizione con me stesso per cercare di ridurre al minimo le brutte figure. Faccio 8 ore al giorno di prove, continuo anche a casa, e poi sono dimagrito di tre chili, anche se i miei amici non lo vedono”.

Fabrizio Corona verso Ballando con le stelle?/ "Ipotesi d'ingaggio come ballerino per una notte" lo scoop

GIOVANNI TERZI: “SONO STANCO, ALLENAMENTI DURISSIMI”

Giovanni Terzi ha parlato in queste ore anche con il sito di Trash Italiano, che ha confermato la stanchezza: “Sì, sono stanco! Quelli di Ballando sono allenamenti durissimi, soprattutto per me che ero a quota zero in materia di ballo! Però allo stesso tempo sono anche felice e soddisfatto, perché dopo tanto tempo ho ripreso a fare un’attività. Anche semplicemente staccarsi per quattro ore dal telefonino, non rispondere a nessuno e concentrarsi solamente sul ballo mi sta facendo davvero bene! Quindi, già solo per questo, sarò grato a Milly Carlucci e a tutto il suo team per questa preziosa opportunità”.

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith "tregua" a Ballando con le stelle?/ "Non litigheremo, era la chemio…"

Su Milly Carlucci ha aggiunto: “Beh, che dire? Milly è un capitano eccezionale, ha sempre tutto sotto controllo ed è una donna dalla serietà e professionalità a dir poco esemplari. Cosa dice, chiedi? Non dice niente: osserva, guarda… non mi ha ancora detto nulla, per ora. Incoraggia però sempre tutti a lavorare molto!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA