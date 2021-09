Milly Carlucci/ “Ballando con le Stelle? Sarà straordinario. Sogno Vialli e Mancini”

Milly Carlucci protagonista di una puntata speciale di Techetechetè in onda su Rai1. Intanto si prepara per la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021 in partenza dal 16 ottobre in prima serata sempre su Rai1. La conduttrice è al settimo cielo e proprio in questi giorni ha presentato buona parte del cast della sedicesima edizione che si preannuncia davvero esplosiva. “Sarà un’edizione straordinaria, siamo tutti vaccinati, ma faremo per sicurezza tamponi a piovere” – ha dichiarato in esclusiva la conduttrice durante un’intervista rilasciata all’ANSA in occasione della presentazione del cast di ballerini, maestri e giuria del seguissimo dance show del sabato sera di Raiuno.

Maria e Luigi, genitori Milly Carlucci/ "Forse non riuscirò mai a elaborare il lutto"

Per quanto concerne la giuria di Ballando, la Carlucci ha rivelato: “confermatissima dalla presidentessa Carolyn Smith, a Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Sono le persone che il pubblico ama odiare. Ma in verità è un gioco delle parti. Poi Paolo Belli, la sua band straordinaria”.

Gabriella e Anna Carlucci, sorelle Milly Carlucci/ Che lavoro fanno? Tra tv e politica...

Milly Carlucci e i maestri di “Ballando con le stelle”

Ma non finisce qui, visto che Milly Carlucci ha anche svelato che a bordo campo ci saranno gli opinionisti Roberta Bruzzone e Alberto Matano, mentre confermata la giurata popolare Rossella Erra. Impossibile non parlare del caso di Raimondo Todaro su cui la conduttrice ha detto: “è già stato detto tutto“. Nella squadra dei maestri di ballo, “orfana” di Todaro, faranno ritorno Luca Favilla e Alessandra Tripoli, a cui si aggiungono le new entry: Vito Coppola e Marco Tocchini. Inoltre, direttamente da Amici, arriveranno Nicole Randelli e Giada Lini. Confermati dalle scorse edizioni: Sara Di Vaira, Samuel Peron, Marco De Angelis, Stefano Oradei, Maria Ermachkova, Lucrezia Lando, Maykel Fonts, Tinna Hoffmann, Tove Villfor e Giordano Filippo. Assenti Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attese. Mentre Simone Di Pasquale non sarà più tra i maestri di ballo ma ricoprirà il ruolo di inviato.

LEGGI ANCHE:

Angelo Donati, marito Milly Carlucci/ "Mai perdere di vista perchè si sta insieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA