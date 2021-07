Milly Carlucci: “Raimondo Todaro? Sono delusa”/ “Mi ha chiamato ieri, lo sapevo da…”

Milly Carlucci risponde a Raimondo Todaro che, dopo quindici anni, ha deciso di lasciare Ballando con le stelle per tuffarsi in nuove avventure professionali. Il maestro di ballo lo ha annunciato con un post pubblicato su Instagram in seguito al quale è stata inondata di messaggi da parte di fan in cerca di spiegazioni. Con un post pubblicato sui suoi canali socia, così, la Carlucci ha deciso di raccontare cos’è successo nelle ore precedenti l’annuncio di Todaro. “Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da un mese. Nel nostro mondo le voci circolano velocemente“, scrive la Carlucci che ammette di essere rimasta spiazzata dal post di Raimondo. “Ieri ho ricevuto una telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. E’ così che fanno gli amici dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina con un po’ di delusione ho invece visto il suo post“, aggiunge.

Milly Carlucci, l’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle: “Gli auguro il meglio”

Dopo quindici anni di lavoro in Rai dove è cresciuto professionalmente, Raimondo Todaro ha deciso di fare nuove esperienze. Nel post condiviso sui social, Milly Carlucci sottolinea come la squadra di Ballando così come la Rai abbiano sempre avuto totale fiducia in Raimondo Todaro che, negli anni, è riuscito a lavorare in altri programmi diventando anche coreografo con Il cantante mascherato. Milly, così, conclude dicendosi sicura del successo che avrà Todaro nella sua nuova avventura augurandogli il meglio. “Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo“, conclude la conduttrice di Raiuno.

