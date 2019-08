MILLY CARLUCCI/ Maria De Filippi a Ballando 2020? “Chi può dirlo?”

Un’estate all’insegna del lavoro per Milly Carlucci reduce da un’annata di grandissimo successo con Ballando con le Stelle 14. Prima di tornare in tv con il dancing show più seguito del piccolo schermo, la Carlucci è pronta ad una nuova sfida: si tratta di “The Masked Singer”, una delle novità della prossima stagione televisiva. Dalle pagine del settimanale ‘Chi’ la conduttrice ha rivelato: “Con The Masked Singer è stato amore a prima vista e ora andrò nel sud della California per vederlo da vicino. È un talent canoro che ha per protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che, di fronte a una giuria, si esibiranno con dei costumi molto particolari ma per ora non posso dire di più”.

Milly Carlucci: “Gabriella Carlucci a Ballando con le Stelle? Solo battute”

Milly Carlucci ha poi parlato della nuova edizione di Ballando con Le Stelle rivelando di essere già al lavoro per costruire il cast, ma al momento non c’è alcun nome certo. Circa l’indiscrezione su una possibile partecipazione della sorella Gabriella Carlucci ha detto: “si presta al gioco dei giornalisti. Sono battute, solo battute”. L’obiettivo di Ballando è da sempre quello di ‘puntare molto alle storie e a quello che possono dare al pubblico, più che alla professione fine a sé stessa. E poi non creda che sia così facile da trovare un politico disposto a mettersi in gioco”. Chissà che quest’anno però Milly non possa riuscire a convincere la ‘rivale’ Maria De Filippi su cui ha detto: “chi può dirlo? Quest’anno, intanto, siamo finalmente riuscite a sentirci a telefono. È stata una chiacchierata cordialissima, divertente, ma anche molto privata e, pertanto, vorremmo che restasse tale. Di sicuro non c’è nessuna acrimonia tra di noi”.

Milly Carlucci sulla questione Dani Osvaldo – Veera Kinnunen e Stefano Oradei

Impossibile non parlare poi della questione amorosa tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei, la coppia di ballerini di Ballando scoppiata per via dell’ex calciatore Dani Osvaldo. Milly Carlucci senza tanti giri di parole ha detto: “senza offesa, ma io non mi occupo e non mi sono mai occupata della vita privata dei ballerini”. Riguardo a quanto successo in diretta televisiva su Rai1 però la Carlucci ha voluto precisare:” fui costretta a fare quel discorso perché uscirono delle immagini, non proprio edificanti, dove Veera e Stefano discutevano animatamente, e quel momento lì, se proprio vogliamo dirla tutta, fu concordato con entrambi per chiudere, una volta per tutte, l’argomento. La cosa peggiore che si possa fare al pubblico da casa è far finta di nulla e, se succede qualcosa, è giusto chiedere scusa e ripartire”. Riguardo la sua vita privata la Carlucci ha confessato di essere molto gelosa, ma di fidarsi ciecamente del marito e dei figli: “Non abbiamo segreti e ci fidiamo ciecamente l’uno dell’altra, e lo stesso discorso vale anche per i miei figli. Mai sbircerei nelle loro cose”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA