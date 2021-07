Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle/ “Nuove sfide, grato a Milly Carlucci”

Milly Carlucci e Ballando con le stelle, nella nuova edizione, dovranno rinunciare ad un protagonista indiscusso come Raimondo Toado. Il ballerino, infatti, dopo anni, ha deciso di lasciare ufficialmente il programma di Raiuno per tuffarsi in nuove esperienze. Ad annunciarlo è stato lo stesso Todaro attraverso un post pubblicato su Instagram. “Come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”, ha scritto Todaro annuncia l’addio al programma in cui è cresciuto come artista e uomo.

Raimondo Todaro, retroscena su Francesca Tocca ad Amici/ "Lei per me è la migliore.."

Raimondo Todaro: dalle vittorie all’ultima avventura con Elisa Isoardi

Arrivato a Ballando con le stelle quando era ancora giovanissimo, anno dopo anno, Raimondo Todaro è diventato uno dei maestri più amati e apprezzati sia dai colleghi, ma anche da giudici, concorrenti e pubblico. Il suo addio alla trasmissione arriva inaspettato e dopo l’esperienza nell’ultima edizione alquanto problematica. Todaro, infatti, è stato il maestro di Elisa Isoardi con la quale ha dovuto affrontare diversi problemi come l’infortunio della conduttrice e il suo intervento. A Ballando, però, ha portato a casa anche diverse vittorie come quelle con Cristina Chiabotto, Fiona May, Veronica Olivier, Elisa Di Francisca e Giusy Versace. Ora, per Todaro, è arrivato il momento di tuffarsi in nuove sfide.

Raimondo Todaro ospite ad Amici 2021/ Incontro con l'ex moglie Francesca Tocca?

LEGGI ANCHE:

Raimondo Todaro/ Elisa Isoardi sostituita da Sara Arfaoui, il loro finto "flirt"...

© RIPRODUZIONE RISERVATA