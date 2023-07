Milly Carlucci retroscena sulla Lucarelli/ “Credo che non la voglia, ma non ha la forza di dirlo”

Milly Carlucci vuole cacciare Lucarelli da Ballando? L’indiscrezione

Ballando con le stelle non è ancora iniziato, ma continuano le indiscrezioni sul ruolo di Selvaggia Lucarelli nella giuria. Secondo l’indiscrezione di Davide Maggio, Milly Carlucci non avrebbe a genio la giornalista ma non ha il coraggio di mandarla via.

“Io credo che Milly Selvaggia non la voglia. Però credo anche che non abbiano la forza di dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi non è una sensazione, è più di una sensazione” ha affermato il giornalista per poi aggiungere: “E credo anche che alcuni nomi del cast – per esempio Francesca Barra che pare possa essere una concorrente – siano scelti per mettere in difficoltà Selvaggia e farle dire ‘sapete che c’è, io non lo faccio più‘. Ora mi arriverà una diffida pure da Patrizia Camila [vero nome di Milly Carlucci, ndr]“. Tra Francesca Barra e Lucarelli ci sono stati dei vecchi dissapori che potrebbero mettere in difficoltà la giurata. Ovviamente si tratta ancora di indiscrezioni, non si hanno informazioni ufficiali.

Milly Carlucci parla della giuria: “Ne parleremo a settembre”

Milly Carlucci, ai microfoni di Davide Maggio, ha svelato alcuni particolari sulla giuria del suo show: “Della giuria di Ballando si parlerà a settembre. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria.” Queste dichiarazioni hanno smentito, dunque, Selvaggia Lucarelli: “Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Però ripeto prima cast e poi giuria”.

E ancora: “Il cast deriverà anche dal budget che ci affideranno che adesso non è ancora stato deciso. Stiamo avendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto di sì però bisogna vedere se abbiamo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone.”

