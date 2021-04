Milva, aperta camera ardente/ Sindaco Sala: “Appoggio richiesta sepoltura al Famedio”

Aperta la camera ardente stamane a Milano al Piccolo Teatro Strehler, per Milva, e come testimoniato dalle telecamere di Storie Italiane sono tantissimi i milanesi che hanno voluto rendere omaggio alla grande artista morta sabato scorso all’età di 82 anni. In diretta su Rai Uno il cantante Nicola Di Bari, che ha raccontato il suo incontro con la grande Milva: “Cosa dire che non sia già stato detto, una voce straordinaria, una grande artista, amava rinnovarsi, mettersi in gioco, in cerca di nuove esperienze da vivere, una grande attrice, famoso il suo sodalizio con Strehler”.

“Ho conosciuto Milva – ha proseguito – durante un concerto insieme a Trieste del 1972, dopo la mia performance rimasi lì ad ascoltarla, incantato per questa grande collega che è rimasta sempre nel mio cuore sin dal primo momento che la vidi cantare a Sanremo, aveva un carisma unico, era sempre lei, un’artista che mentre l’ascoltavi ti incantava, il suo show fu un trionfo autentico, questo è il ricordo che ho della collega”.

MILVA, APERTA CAMERA ARDENTE, SALA: “UN SALUTO DOVEROSO”

Storie Italiane ha intercettato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha spiegato: “Un saluto doveroso ad una grande artista, una delle tantissime persone che non nascono milanesi ma che lo diventano. I milanesi hanno sempre apprezzato il suo impegno sociale e politico, e io apprezzo la richiesta di sepoltura al Famedio, i grandi artisti sono lì quindi è giusto che Milva sia lì”. Sul momento che sta vivendo la cultura causa del covid: “Ieri è stato fatto questo piccolo ma interessante esperimento a Milano, un cinema ha aperto alle 6 di mattina e ha venduto tutti i biglietti. C’è una fame di cultura straordinaria e la cultura si può fare ovunque, i luoghi della cultura sono al centro della vita dei cittadini, stiamo facendo di tutto per rilanciare il teatro e vediamo grande interesse da parte di tanti. Il Piccolo è un’istituzione fondamentale – ha aggiunto il primo cittadino meneghino – il mio impegno è che in sicurezza si riapra, ripartiamo dalla cultura”. Sala aveva incontrato Milva solo di sfuggita: “Solo una volta, una persona che sprigionava fascino da ogni poro”. Intanto in studio Eleonora Daniele visibilmente commossa per la tanta gente che ha deciso di omaggiare Milva con un ultimo saluto.

