Milva, causa morte e malattia/ “Aveva perso coscienza del tempo”: no Alzheimer

Milva è scomparsa poco meno di tre mesi fa, il 24 aprile 2021, e le notizie sulla causa della sua morte e sulla sua malattia si sono fatte via via più chiare con il passare dei giorni. Inizialmente, infatti, nelle prime ore dopo la sua scomparsa, si era diffusa la voce che la “Pantera di Goro” soffrisse di Alzheimer, mentre qualcun altro sui social network aveva incautamente accostato il decesso della cantante al vaccino anti-Covid ricevuto pochi giorni prima. Tuttavia, ambedue le ipotesi sono state smentite a distanza di quarantott’ore dalla scomparsa dell’artista emiliana da parte della figlia, Martina Corgnati, che ha rilasciato un’intervista ai colleghi de “Il Corriere della Sera” tesa a fare chiarezza e a stoppare le voci errate che si stavano rincorrendo e moltiplicando sul web e sui principali social media.

La morte di Milva è avvenuta all’età di 81 anni per via di una malattia neurologica e degenerativa che, purtroppo, l’aveva colpita e che l’aveva portata a perdere coscienza del tempo. La donna, che dal 2010 aveva annunciato il suo addio definitivo alle scene musicali, non si vedeva praticamente mai in televisione o nei filmati in rete, eccezion fatta per alcune rapide apparizioni, e se n’è andata in silenzio, senza far trapelare nulla circa le proprie condizioni di salute.

MILVA, CAUSA MORTE E MALATTIA. LA FIGLIA: “STANCHEZZA ATAVICA”

La causa della morte di Milva è dunque rintracciabile in una malattia neurologica e degenerativa che l’aveva aggredita da parecchio tempo e che, come ha ricordato la figlia Martina sulle colonne de “Il Corriere della Sera”, aveva reso sua madre preda di una “stanchezza atavica”, accentuando irrimediabilmente alcune problematiche che, via via, si erano fatte sempre più severe, sino a divenire del tutto insormontabili.

“Una patologia forse legata alla vita intensa e ricca di impegni e sfide artistiche continue”, ha aggiunto nel suo commento Martina Corgnati, dicendo inoltre che, nonostante i numerosi problemi di varia natura, Milva “riusciva comunque a capire e a gioire” e l’intervista del Corriere della Sera per i suoi 80 anni “l’aveva riempita di gioia”.

