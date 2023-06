Milva, com’è morta?/ La lotta contro una malattia neurodegenerativa e il controverso rapporto con Sanremo

Milva, dalla malattia all’esordio a Sanremo nel 1961, l’edizione del gestaccio all’indirizzo di Betty Curtis

Nata il 17 luglio del 1939 sotto il segno del Cancro, Maria Ilva Biolcati, nota semplicemente come Milva, è stata una delle cantanti più amate e allo stesso tempo discusse nell’Italia degli anni Sessanta e Settanta. Studiò canto a Bologna, dove si trasferì nel 1955 con la famiglia; inizialmente si esibiva nei locali notturni con il nome d’arte di Sabrina. La svolta arrivò alla fine degli anni Cinquanta grazie alla Rai. Milva partecipò e vinse un concorso di canto dedicato agli artisti emergenti e si guadagnò il pass per il Festival di Sanremo del 1961, quello diventato famosa per il gestaccio della cantante all’indirizzo della collega Betty Curtis.

Giunse terza con la canzone “Il mare nel cassetto“, brano nel quale ha modo di rivelare le sue eccezionali doti vocali. L’anno dopo, Milva sarà protagonista di un altro episodio di cronaca relativo al Festival e legato al suo mancato ingresso nella terna dei vincenti. Alla fine dello sfogo giurò che non sarebbe più tornata al festival della canzone italiana scuotendo il mondo della musica. Ma non fu così perché la cantante salì sul palco dell’Ariston per ben 15 volte, più altre due da ospite.

Fu del 1982 la collaborazione fra Milva e Franco Battiato che avrà come risultato ‘Milva nel cassetto’ e ‘Svegliando l’amante che dorme’. Nel 1983 Milva fu protagonista, su Rai Uno, di una decina puntate di ‘Buonasera con’. Lavorò con Berio, Astor Piazzolla e Peter Brook. Nel 2007, all’età di sessantasette anni, ha preso parte nuovamente a Sanremo con una impegnata canzone, ‘The show must go on’ scritta da Giorgio Faletti. Con l’album del 2010 “Non conosco nessun patrizio“, scritto e prodotto per lei da Franco Battiato, annunciò il suo addio alle scene. La cantante lasciò la scena pubblica a causa della malattia.

Milva ha affrontato due mali gravi, uno che l’ha colpita alle gambe e uno alla testa, causandole gravi vuoti di memoria. “Lavoravo all’album quando mi sono sentita malissimo, scoprendo poi a causa di diverse patologie, così sono stata ricoverata , scrisse Milva su Facebook nel 2010 – Ho perso l’uso delle gambe e la memoria. Sono uscita dalla clinica che ho recuperato tutto, ma ho messo a dura prova la mia salute anche a causa della carriera. Per anni non ho avuto giorni di ferie, mai. E il mio corpo mi ha presentato il conto, a 71 anni”. Malata da tempo, Milva è morta la mattina del 23 aprile 2021 nella sua casa milanese.











