MILVA, GLI AMORI/ Figlia: “Amò Massimo Gallerani ma rimpianse papà Maurizio Corgnati”

Maurizio Corgnati e Massimo Gallerani sono stati i due grandi amori di Milva. A parlarne è stata Martina Corgnati, figlia dell’artista avuta dal suo primo matrimonio, durante una ospitata a Domenica In. “L’incontro con mio padre è stato decisivo per la sua carriera. Era 22 anni più grande di lei e le ha fatto da guida. Era una bambina”, ha ammesso.

La donna poi si innamorò di Gallerani e decise di interrompere il loro matrimonio, ma anche quella storia sarebbe stata destinata a finire. Non per sua volontà. “Ha sofferto per amore per Massimo. Io credo che abbia rimpianto mio padre per tutta la vita, anche negli ultimi anni di vita. Per lei Massimo è stata comunque una persona importante, l’ha aiutata a diventare se stessa. Quei 17 anni sono stati i più maturi. Io e Massimo avevamo un buon rapporto. È intelligente, giovane e disponibile. Non tutti siamo fortunati a incontrare la persona con cui stare per tutta la vita”, ha concluso. (agg. di Chiara Ferrara)

TUTTI GLI EX DI MILVA: ECCO CHI SONO

Chi sono stati gli amori nella vita di Milva e tuti i suoi ex? Questo pomeriggio, nel corso della trentaquattresima puntata stagionale di “Domenica In”, sarà in studio Martina Corgnati, figlia dell’indimenticata cantante e attrice teatrale, scomparsa il 23 aprile 2021: e a quasi due anni di distanza dalla morte la 59enne storica e critica dell’arte parlerà con la padrona di casa, Mara Venier, non solo del suo ultimo libro, emblematicamente intitolato, “Milva, l’ultima Diva”, ma anche della madre e dei suoi personalissimi ricordi con lei. E, in attesa di ascoltare cosa racconterà la Corgnati, scopriamo qualcosa in più invece sulla movimentata vita sentimentale di Milva e quali sono stati gli uomini che ha amato.

Diversi sono stati gli amori avuti da Milva nel corso della sua vita e tutti quanti hanno fatto parlare, a loro modo: dal matrimonio con Maurizio Corgnati, l’uomo con cui avrà la prima e unica figlia Martina nel 1963, alla liaison con Luigi Pistilli che purtroppo morirà sucida, senza dimenticare il dramma della morte violenta di Mario Piave, assassinato tragicamente a Roma nel 1979, e la storia d’amore col filosofo Massimo Gallerani. Ma andiamo con ordine. Maria Ilva Biolcati, nome di battesimo di Milva, si sposò ancora giovanissima con Corgnati: il primo incontro tra di loro risale all’inizio degli Anni Sessanta, dietro le quinte dello showbiz della Rai, quando la ‘divina’ era agli esordi di una carriera che sarebbe stata non solo lunga ma costellata di successi: a fare discutere era semmai la differenza di età dato che il futuro marito, 44enne, aveva quasi il doppio degli anni di lei e dopo le nozze nel ’61 diventarono genitori di Martina due anni dopo.

MILVA, LE NOZZE CON CORGNATI POI I DUE DRAMMI CON…

Tuttavia il matrimonio tra Milva e Maurizio Corgnati non durò molto: già sul finire degli Anni Sessanta, nel 1969, ma a differenza di altre storie questa rimarrà particolarmente nel cuore dell’artista originaria di Goro: nonostante la decisione di prendere, dal punto di vista sentimentale, strade diverse sarà la stessa Milva a definire l’uomo “il mio pigmalione”, oltre che una delle persone che gli ha insegnato praticamente tutto; e nonostante l’ex marito, scomparso nel 1992, non abbia ricambiato criticando la cantante di essersi portata via la figlia e di “averla odiata per anni”. Dopo la separazione con Corgnati, ecco entrare nella vita di Milva l’attore Mario Piave: come accennato, un legame già molto movimentato e burrascoso verrà troncato in modo drammatico dalla morte dell’uomo nel 1979, assassinato a Roma con cinque colpi di pistola quando però i due non stavano più assieme.

Una tragedia da cui Milva si riprese solamente dopo tempo, ritrovando un po’ di serenità accanto a Massimo Gallerani: il filosofo, “bello, intelligente e speciale” come ebbe a definirlo, la amò molto e per questo motivo l’addio deciso da questi rappresentò per la cantante un duro colpo: “L’ho vissuto malissimo, come un lutto o una morte, era stato come la scomparsa di una persona cara” confessò a proposito di questa love story terminata invece per volontà del suo compagno. Infine ecco la relazione con un altro attore, Luigi Pistilli: “Milva non ama gli uomini, lei li mastica, le fanno comodo” disse con parole molto dure l’uomo a proposito della cantante con cui poi si lascerà. Sarà lui l’ultimo, grande amore di Milva scusandosi poi per quel giudizio poco prima di morire suicida impiccandosi nel 1996, con un biglietto in cui riabilitava la donna e facendo sì che nessuno pensasse che lei era “una donna fredda e incapace di amare”. Un ultimo gesto d’amore.











