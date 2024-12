L’unica donna arrivata in finale è lei, Mimì Caruso, la cantante di Manuel Agnelli. Il giudice l’aveva già scelta all’epoca delle audizioni, salendo sul palco e dandole un abbraccio dopo averla sentita cantante. Da lì, l’X-Pass e un percorso incredibile, fatto di commozione e tanta energia. Lei è solo una ragazza di 17 anni, eppure in questo periodo a X Factor 2024 è cresciuta tantissimo dimostrando di aver imparato ad essere una cantante a tutto tondo.

I social, si sa, sono spesso taglienti e spesso si leggono polemiche di ogni genere anche intorno ai giovani talenti italiani come la bravissima Mimì. Durante l’esibizione della ragazza, stasera, alcuni dei fan si sono esposti prevedendo una non-vincita per via del fatto che Mimì sembra essere discograficamente poco appetibile. Ma è davvero così? La nostra Mimì pare invece avere tutte le carte in regola per diventare una star internazionale.

Il grande dubbio che hanno i fan su Mimì a X Factor 2024 è il suo inedito. Suo per modo di dire, dato che lo ha scritto Madame, grande star canora contemporanea. Ecco cosa si legge direttamente dai social: “Questo è l’inedito peggio riuscito e non perché è di Madame, ma perché non c’entra assolutamente nulla con Mimì. Diciamo che se la gara si basasse solo sull’inedito non sarebbe da vittoria“. E ancora: “Per me l’inedito di Mimì è assolutamente in linea con la musica contemporanea, certo non mette in risalto le sue doti canore.“.

In effetti nemmeno su Spotify l’inedito è stato apprezzato, contando solo 270mila riproduzioni, un numero che purtroppo è più basso rispetto a quanto ci si aspettava dalla cantante che fin dall’inizio del programma è stata annunciata come la vincitrice di questa edizione di X Factor 2024. Sarà lei a vincere? Alcuni spettatori rimpiangono Francamente, dicendo di preferirla alla cantante, eppure il pubblico ha votato perchè rimanesse lei all’interno della sfida. E Mimì ha di certo dimostrato di avere la giusta grinta per rimanere sul palco, pronta anche ad una carriera internazionale.