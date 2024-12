Chi sono i finalisti di X Factor 2024? Manca sempre meno alla finale del talent di Sky Uno, che quest’anno ha visto un’enorme ripresa degli ascolti grazie ad un profondo rinnovamento del programma. La sinergia tra i 4 giudici Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro si è rivelata vincente, così come la conduzione di Giorgia, cantante che è stata al timone per tutto il percorso. La finale di X Factor 2024 si terrà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, e sarà la prima volta in assoluto che il programma uscirà dalla storica arena di Verona per l’ultima puntata.

Non ci resta però che passare ai finalisti X Factor 2024, che sono rimasti in quattro dopo una semifinale da fiato sospeso di giovedì scorso. Prima fra tutte troviamo Mimì, cantante di Manuel Agnelli e tutt’ora favorita dal pubblico. La scorsa settimana l’abbiamo vista finire in ballottaggio insieme a Francamente, che poi è stata eliminata dal pubblico stesso dopo che i giudici hanno deciso di andare al “tilt” per passare la palla della decisione ai fan. Dopo un inizio timido, la giovane ha mostrato una crescita importante, lasciando tutti senza fiato con le sue ultime esibizioni.

Tra i finalisti di X Factor 2024 ci sono poi i Patagarri, gruppo musicale milanese che ha sconvolto tutti nel corso di X Factor 2024. Dati per “spacciati” nelle prime puntate, si sono rivelati essere tra i più forti di questa edizione. Sono infatti definiti da molti la rivelazione di quest’anno, oltre che una novità assoluta per queste fasi del programma. I Patagarri portano infatti sul palco la musica jazz, ma hanno dimostrato di sapersela cavare anche nelle contaminazioni.

Tra i finalisti X Factor 2024 che troveremo sul palco giovedì 5 dicembre ci saranno anche i Les Votives. Tutta la squadra di Achille Lauro si è infatti aggiudicata un posto in finale, segno che il giudice ha trovato la chiave giusta per valorizzare ogni concorrente. I Les Votives hanno conquistato il pubblico con la loro versatilità, anche se purtroppo l’inedito Monster non pare aver riscosso così tanto successo su Spotify a differenza di altri cantanti di X Factor 2024. Nel corso di queste settimane hanno mostrato un’attitudine al palco e una tecnica musicale di alto livello, e questo li ha portati, passo passo, verso la finale.

E poi, resta Lorenzo Salvetti, uno dei cantanti più giovani insieme a Mimì Caruso di questa edizione. Il giovane non è quotato tra i possibili vincitori, eppure ha sorpreso tutti nell’ultima puntata, quando è stato mandato in finale contro ogni aspettativa e pronostico per completare la squadra di Achille Lauro. Durante l’ultima diretta X Factor 2024 ci stupirà cantando di nuovo il suo inedito e “Cosa Mi Manchi a Fare” di Calcutta, per poi riproporre tutti i suoi “Best Of”, ovvero le canzoni tramite le quali ha dimostrato di essere un vero talento nel programma. Anche Lorenzo è tra i concorrenti che più sono cresciuti in queste puntate, anche se non è mai riuscito a portare in scena quello switch necessario ad incoronarlo tra i migliori in assoluto di questa edizione. Riuscirà a farlo questa sera?