Mimì Caruso è la cantante che ha fatto scoppiare in lacrime Manuel Agnelli a X Factor 2024. Ebbene sì, anche le rocce crollano! Ma si sa, il cantante degli Afterhours è un vero pezzo di pane, soprattutto quando trova artisti che lo colpiscono dritto al cuore. Ed è il caso della bravissima Mimì Caruso, la quale ha stupito l’Italia intera durante le audizioni di X Factor 2024, aggiudicandosi addirittura l’X-Pass, biglietto che le permette di accedere direttamente ai Bootcamp senza passare per le selezioni di mezzo.

E proprio stasera vedremo Mimì in azione, giudicata da Paola Iezzi e da Manuel Agnelli, che tanto l’ha ammirata durante le prime prove. La cantante, a soli 17 anni si è presentata a X Factor 2024 cantando un brano di Jessie Reyez intitolato “Figures”. La sua voce ha subito conquistato tutti, anche Giorgia nel backstage è rimasta senza fiato e ha gridato: “Wow!” dopo aver sentito tutta la sua potenza. Grandi aspettative quindi per Mimì Caruso, che ai Bootcamp darà sicuramente il meglio di sè, esattamente come ha fatto fino ad ora.

X Factor 2024, Mimì Caruso e la sua storia: dall’adozione al palco davanti a Manuel Agnelli

L’aria di X Factor 2024 è piena di cambiamento, dato che i giudici vogliono far ripartire il programma dopo anni di down e ascolti bassissimi. Effettivamente, ormai da tempo il talent mancava di quella scintilla che quest’anno sembra essere tornata ad illuminare lo studio. Complice anche il rapporto tra i membri della giuria, che sembra idilliaco e pieno di risate e divertimento. I fan non vedono l’ora di vedere chi si aggiudicherà una sedia ai Bootcamp di X Factor 2024 e in particolare c’è fermento per Mimì Caruso, giovanissima ragazza dalla voce graffiante e particolare. Ma chi è? Originaria della provincia di Monza e Brianza, Mimì ha una storia alle spalle altrettanto importante come la sua voce: a soli otto mesi è stata adottata in Mali, da una mamma musicista che le ha trasmesso la passione per la musica.

Sin da piccola, Mimì Caruso si è messa a studiare e ad oggi, a soli 17 anni ha scritto due canzoni. Davanti ai giudici di X Factor 2024 ha spiegato di essere al lavoro per il suo primo ep. Dopo la sua esibizione, però, a stupire tutti è stata la reazione di Manuel Agnelli che è scoppiato a piangere dicendole: “Sei meravigliosa“. Una commozione che ha pervaso tutto lo studio, rimasto incantato dal suo falsetto così naturale e da un timbro caldo e originale. Chissà, sarà lei una delle concorrenti di X Factor 2024 a sedersi sulla famosa sedia?