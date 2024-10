Ieri sera 3 ottobre 2024 sono andati in onda i famosi Bootcamp di X-Factor, una delle selezioni più dure di tutto il talent che vede la scelta dei giudici con i concorrenti che andranno dritti agli Home Visit. Durante l’ultima puntata abbiamo visto le selezioni di Jake La Furia e Achille Lauro, che hanno dovuto farsi forza per restringere il campo tra i dodici talenti ciascuno, mentre erano presenti solo quattro sedie per giudice. Un compito difficilissimo quello dei due, che si sono trovati spesso indecisi e che non hanno mancato di sorprendere ancora una volta il pubblico di X-Factor.

Tutto inizia con Jake La Furia, che ad inizio Bootcamp sceglie di non dare una sedia a Lunaspina, dato che, come aveva detto all’inizio, non vuole voci “prevedibili” e già confezionate, ma vuole scegliere concorrenti che siano imprevedibili, nuovi e “obliqui”, come ha affermato appena iniziato X-Factor. La sua politica ha stupito tutti, ma è rimasto coerente con le sue volontà, eliminando anche Giovanni Fausto Meloni, rapper da lui molto bravo ma senza futuro a X-Factor e con il rischio di rovinarsi la reputazione. Secondo lui, il futuro del giovane è già segnato.

Durante la prima puntata dei Bootcamp a X-Factor, è toccato fare la prima scrematura ad Achille Lauro e Jake La Furia, i quali hanno bene in mente quello che vogliono in questa edizione. La nuova stagione del talent si prospetta innovativa, diversa dal solito e con standard altissimi in termini di competizione. Dopo Jake, anche Achille Lauro si è dunque seduto al tavolo dei giudici per procedere a scegliere i concorrenti per le sue quattro sedie. In primis decide di eliminare Daniela Di Cicco, cantante molto brava ma forse non pronta per un percorso di questo tipo.

Achille Lauro decide poi di negare una sedia anche a Eva De Santis, la quale secondo lui non è nel posto giusto. Achille Lauro viene invece convinto da i Patagarri, che hanno fatto un’esibizione magistrale, stesso destino per il bravissimo Lorenzo, per i Les Votives e per Ibrahim. Jake La Furia fa sedere invece i Potara, che lo hanno conquistato con un brano dei Nirvana e insieme a loro ci sono Francesca, The Foolz e la cantante Elma.