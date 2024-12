Anche Mimì è giunta all’ultima puntata di X Factor 2024, aggiudicandosi un posto tra i finalisti del programma. Il suo percorso è stato tutto in salita, anche se non sono mancati i momenti di crisi per la cantante. La giovane concorrente ha cercato infatti la sua identità ed è stata accompagnata da Manuel Agnelli, il suo giudice che in tutto questo tempo le è stato vicino cercando la chiave giusta per farla emergere al meglio.

Ciononostante, il pubblico non ha spesso apprezzato le assegnazioni per Mimì durante tutto il corso del programma, spesso poco consone alla sua voce e al suo stile. Nelle ultime puntate, però, la cantante è riuscita a dare il meglio di sè soprattutto con “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina, che è stata una performance straordinaria apprezzatissima anche dai giudice. Contro ogni idea, però, la bravissima Mimì di X Factor 2024 ha raggiunto Francamente al ballottaggio, salvandosi grazie al tilt voluto dai giudici al fine i far decidere al pubblico.

Mimì X Factor 2024, l’inedito non convince: ascolti bassissimi

Mimì vince X Factor 2024? Purtroppo non è ancora possibile prevedere il futuro, ma di certo la cantante di Manuel Agnelli risulta essere al momento la favorita assoluta del programma. Il suo percorso ha visto momenti di incredibile emozione, come “Lilac Wine” di Nina Simone, la performance su “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla e tanti altri pezzi da brivido. Insomma, di certo Mimì di X Factor 2024 ha dimostrato di essere un’artista poliedrica, capace di adattarsi a tanti stili diversi, anche se senza dubbio la sua comfort zone è rappresentata dalla musica Jazz e Soul, grazie alla quale riesce ad esprimere al meglio tutta la sua anima.

Originaria della Brianza, Mimì ha solo 17 anni ed è già in corsa per la vittoria. Nonostante ciò, il suo inedito non ha colpito particolarmente il pubblico, e non possiamo che esserne d’accordo: Mimì ha cantato “Dove si va”, canzone scritta da Madame, che però non rende giustizia a quella che è la sua vera essenza. Su Spotify, l’inedito ha collezionato solo 280mila ascolti, numero che conferma il fatto che non è il suo campo d’azione. Tanti sono stati i complimenti dei giudici di X Factor 2024 nei suoi confronti, specialmente da parte di Paola Iezzi e Jake La Furia, che l’hanno sempre ammirata per il suo talento e la sua simpatia.