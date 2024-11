X Factor 2024, Jake La Furia emozionato da Mimì: emozione e incredulità

La seconda manche di X Factor 2024 ha regalato la travolgente esibizione di Mimì, che su scelta di Manuel Agnelli ha proposto una toccante versione de La sera dei miracoli di Lucio Dalla, brano iconico e sempreverde. E gli applausi dello studio in questa quarta puntata sono stati scroscianti, così come quelli di Jake La Furia: “Quando fanno così in sala di solito devi cantare di nuovo, non c’è più gusto con te, dovrei portare un messaggio preregistrato, sono estasiato, lo sapevo e conoscendo la tua voce e il pezzo che è un capolavoro assoluto me l’aspettavo, sei un fenomeno totale”.

X Factor 2024, Manuel Agnelli si alza in piedi per Danielle/ "Questo cantante ha un talento enorme"

Complimenti per la cantante anche da parte di Paola Iezzi, che prima di esprimersi ha dato una lucidata alla carta d’identità di Mimì: “Hai soltanto 17 anni, sei giovanissima e splendente nella tua grazia”. “Sei bella, questa è la tua più grande esibizione a X Factor 2024, non c’è molto altro da dire” l’applauso di Achille Lauro per la giovane Mimì.

X Factor 2024 live show, 4a puntata/ Diretta ed eliminati: Achille Lauro impressionato da Lorenzo

Mimì canta La sera dei miracoli: la curiosa critica sull’esibizione

Non tutti hanno apprezzato però La sera dei miracoli, versione presentata da Mimì nella quarta puntata di X Factor che ha commosso lo studio della trasmissione condotta da Giorgia su Sky Uno, anch’essa rimasta impressionata.

E’ stato di tutt’altro avviso il giornalista Tancredi Palmeri, che intervenuto su X ha giudicato pazza la decisione di assegnare La sera dei miracoli alla bravissima Mimì: “Assegnazione folle di Manuel. “La sera dei miracoli” rimane una delle 3 migliori performance nella storia di #XF2024. Mimì si salva solo perché se si sale di nota è ovvio che faccia il suo, ma ha fatto una esecuzione precisa ma senza anima, non uscirà ma meriterebbe di uscire”. La pensano diversamente i telespettatori di X Factor 2024, che sono spuntati sui social per commentare la grande prova di Mimì: “Bravissima, voce e talento incredibili” è uno dei pensieri ricorrenti sui social.

Chi sono gli eliminati X Factor 2024 del quarto live?/ I The Foolz lasciano il programma