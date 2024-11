Danielle impressiona Manuel Agnelli a X Factor 2024: scatta la standing ovation

E’ una quarta puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda stasera giovedì 14 novembre di X Factor 2024, tanto al punto da far alzare in piedi Manuel Agnelli al momento dell’esibizione di Danielle. Nel corso della seconda manche il giovane artista si è esibito riproponendo l’iconico brano di Vasco Rossi, Fegato, Fegato spappolato, esibizione che ha scatenato i giudici del programma, non rimasti immobili davanti alla performance, con Giorgia che ha subito evidenziato il gesto di Manuel Agnelli: “Si è alzato in piedi signori, standing ovation”.

X Factor 2024 live show, 4a puntata/ Diretta ed eliminati: Achille Lauro impressionato da Lorenzo

Il primo a prendere la parola è stato Jake La Furia, rimasto sorpreso dal talento: “Ho scoperto che suoni anche molto bene oltre a cantare, può darsi che io sia sbadato e lo abbia scoperto solo stasera. Bella assegnazione, mi sembra un lavoro fatto in maniera egregia”.

X Factor 2024, Manuel Agnelli applaude Danielle: “Il talento non si impara”

La parola è poi passata ad altri giudici di X Factor 2024, con Paola che ha apprezzato la scelta del brano di Danielle: “E’ un brano molto sofisticato, uno dei pezzi cult di Vasco e fatto molto bene” le parole della sorella Iezzi.

Chi sono gli eliminati X Factor 2024 del quarto live?/ I The Foolz lasciano il programma

Dopo gli applausi di Achille Lauro è arrivato il momento dell’atteso giudizio di Manuel Agnelli, che ha evidenziato il grande talento del polistrumentalista dopo la performance sulle note di Vasco Rossi: “Questo ragazzo ha delle fragilità che in tv vanno un po’ adattato, suona, si scrive i pezzi e ha una voce super particolare, la tv si impara, il talento no, lui ha un sacco di talento” le parole del celebre produttore discografico prima di passare la parola agli altri protagonisti della quarta puntata di X Factor 2024.