Mimma Fusco attacca Signorini “Mia lettera artefatta”/ Lui sbotta e la legge, Romita…

Mimma Fusco, la compagna di Attilio Romita contro Signorini per aver ‘travisato’ la sua lettera

È furiosa Mimma Fusco dopo l’annuncio dato da Signorini al Grande Fratello Vip 2022 della lettera da lei inviata attraverso il suo avvocato ad Attilio Romita. La donna accusa però di aver travisato le parole della sua lettera e in un post su Instagram si scaglia contro gli autori del GF.

“Avevo chiesto il diritto all’oblio e il mio legale aveva indirizzato una lettera al mio compagno nel quale chiedevo di potermi tutelare e di avere un confronto con lui prima che mettesse piede in casa, visto che non mi sono sentita rispettata come compagna di vita. – si legge nel suo post su Instagram, che prosegue – Non volevo più che il mio nome comparisse in questo vicenda e in questo programma. Non ho nessuna intenzione di chiudere la relazione con Attilio che amo profondamente. L’interpretazione che ne hanno voluto dare gli autori del grande fratello vip per avere materiale di riempimento del programma, è un’altra storia completamente artefatta per scopi di audience. Sono profondamente rammaricata”.

Signorini replica a Mimma Fusco, Attilio si scusa per lei

Il messaggio arriva dritto a Signorini che in diretta tiene a rispondere alla compagna di Attilio Romita. Il conduttore chiede il consenso per leggere la lettera dell’avvocato, dimostrando di non aver travisato le parole che chiaramente parlano di convivenza interrotta e della volontà che Attilio non torni nella loro casa una volta uscito dal GF Vip. “Le mie parole sembrano chiarissime e non dovute ad un mio bisogno di spettacolarizzare.” dice Signorini ad Attilio che si scusa per la compagna.













