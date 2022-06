Mina Settembre, anticipazioni 5 e 12 giugno 2022/ Mimmo le mente? Nuova delusione…

Mina Settembre, anticipazioni puntata 5 giugno 2022

Le riprese della seconda stagione sono terminate, ma Mina Settembre torna con le repliche della prima. Oggi andrà in onda, infatti, la seconda puntata della fiction Rai di successo con Serena Rossi protagonista. Un successo che si ripete, visto che anche le repliche stanno ottenendo ottimi riscontri in termini di ascolti. Nel prime time odierno verranno trasmessi gli episodi “Il pappice e la noce” e “Ansia da prestazione” in cui, secondo le anticipazioni, vedremo Mina Settembre al centro ancora del triangolo amoroso con Claudio e Mimmo.

La protagonista è arrabbiata col primo, ma questo non le impedisce di attaccare Susy quando parla del marito, di cui non merita attenzioni. C’è però Mimmo che si è fatto avanti, ma al tempo stesso è confuso riguardo la loro situazione. Il primo episodio di Mina Settembre si conclude con la protagonista che vuole chiarire con Mimmo, ma alcune foto la spingono a scappare via… Nel secondo episodio, invece, Domenico proverà a contattare la donna misteriosa, Piera, per dimostrare a Mina di essere libero, ma senza successo. Nel frattempo, Olga confessa di essere a conoscenza del tradimento del marito che sceglie di lasciare l’amante e restare con lei.

Mina Settembre tornerà poi la settimana prossima con le repliche di altri due episodi e i nuovi sviluppi riguardanti il triangolo amoroso, oltre ai casi di cui la protagonista si occuperà volta per volta. Non mancheranno i colpi di scena secondo le anticipazioni. Domenico, ad esempio, deve fare una scelta, visto che rischia di perdere Mina che non vuole interpretare il ruolo dell’amante nel loro rapporto. Quindi, si deciderà a parlare con Piera, la sua attuale compagna, per rompere la loro relazione, pur non sapendo da dove cominciare. Peraltro, non è neppure sicuro dei sentimenti che prova per Mina Settembre, la quale dal canto suo è sempre più distante ogni giorno che passa. Il fatto che Piera si trovi in Africa, se da un lato rappresenta un’occasione per l’uomo di allontanarsi, dall’altro gli impedisce di trovare il modo giusto per separarsi definitivamente dalla compagna. Ma questa situazione crea anche tante incomprensioni. Nel frattempo, Mina Settembre ha i suoi casi di cui occuparsi al consultorio che la tengono impegnata.

