Mina Settembre, anticipazioni puntata 29 maggio 2022/ Mina scopre che il padre…

Mina Settembre, anticipazioni puntata 29 maggio 2022: Mina scopre il tradimento del marito e…

Da questa sera andranno in onda le repliche della serie di successo di Raiuno Mina Settembre. Nel cast, Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Diretta da Tiziana Aristarco, il dramedy sentimentale è liberamente ispirato ai racconti di Maurizio De Giovanni che hanno come protagonista proprio l’omonima assistente sociale, costantemente divisa tra complicati casi da seguire e turbe sentimentali da risolvere. Nel primo episodio intitolato Un giorno di settembre a dicembre, Gelsomina dovrà affrontare un duro cambiamento. La donna scoprirà infatti che mentre era via per lavoro il marito l’ha tradita e deciderà di separarsi da lui. Mina torna a vivere a casa della madre Olga con cui ha un rapporto piuttosto teso. Mentre pensa che tutto sia perduto, nel consultorio dove lavora arriva un nuovo e affascinante ginecologo, Domenico, con cui si occupa di Nanninella, l’amante di un boss.

Mina si sentirà attratta da Domenico e tra loro potrebbe nascere una storia. A fine giornata, nello studio di suo padre Vittorio dove si è sistemata per dormire, Mina trova la foto di una donna ritratta di spalle e con un messaggio che non lascia spazio alle interpretazioni. È l’amante di suo padre? Questa scoperta sconvolgerà la vita di Mina che sarà costretta a mettere in discussione la figura del padre a cui era particolarmente legata.

Nella puntata di Mina Settembre in onda questa sera Mina e Domenico si troveranno a far desistere un uomo che voleva buttarsi dal cornicione di un palazzo. Ora però bisogna trovare un lavoro all’uomo, un padre di famiglia che teme di perdere l’affidamento dei figli visto che non ha un’occupazione. . Salvatore infatti non ha lavoro, si sta separando dalla moglie e non riesce a mantenere i suoi figli, e si sente inutile. Ma Mina lo salva e gli trova un lavoro come marinaio. Titti, l’amica di Mina, pensa a suo fratello Leone, al quale servirebbe uno skipper per la sua barca. Basterebbe ripulire un po’ l’uomo per renderlo presentabile. Intanto tra Mina e Domenico la complicità si fa più evidente. I due si baciano la notte di Capodanno su una barchetta al largo del golfo.

Mina trova intanto una chiave misteriosa all’interno dell’abitazione del padre. All’interno della cassaforte trova un biglietto destinato ad una donna ed una sua foto. Il padre di Mina tradiva la madre Olga. Mina sarà sconvolta da questa verità e si metterà alla ricerca della donna con cui l’uomo ha tradito la madre. La serie ha riscosso un notevole successo tanto che è stata confermata la seconda stagione. Le riprese sono terminate la scorsa settimana e con molta probabilità le nuove puntate andranno in onda il prossimo anno.











