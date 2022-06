Mina Settembre, anticipazioni puntata 19 giugno 2022/ Mina sospetta che Titti…

Mina Settembre, anticipazioni puntata 19 giugno 2022: la storia tra Mina e Domenico si fa complicata

Questa sera andrà in onda un’altra puntata di Mina Settembre. Nell’episodio che andrà in onda questa sera, Mina e Domenico, grazie al portinaio Rudy. vengono a conoscenza della storia del piccolo Diego Bassir. Diego è un ragazzino ha 11 anni, italo-marocchino, rimasto. La madre Vanessa, infatti, è scappata con un altro uomo e il papà, Ahmed, è finito in prigione per aver difeso il figlio da un branco di teppisti. Da quel momento, Rudy ha cominciato a prendersi cura del bambino. I nonni, però, ai quali Diego è stato affidato, vorrebbero portarlo in Marocco contro la sua volontà. La protagonista farà di tutto per aiutare il piccolo. La storia tra Mina e Domenico, nel frattempo, diventa sempre più complicata.

Nel settimo episodio intitolato Solitudine, Mina aiuta un’anziana di nome Livia, un’accumulatrice seriale che non esce di casa da tempo ma che rischia lo sfratto. Con l’aiuto delle sue amiche, l’assistente sociale prova ad aiutare la donna, distraendosi per un po’ dai suoi problemi sentimentali. Titti ricorda la sua ‘prima volta’, vissuta con un uomo sposato molto più grande di lei. Mina comincia seriamente a sospettare che sia stata proprio lei l’amante di suo padre. La serie, che ha conquistato milioni di telespettatori, è diretta da Tiziana Aristarco e liberamente ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni. La protagonista, Mina, diminutivo di Gelsomina, è un’assistente sociale che svolge la sua attività in un consultorio familiare nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Nel precedente episodio di Mina Settembre, rinsaldato il legame con Domenico, che è tornato a vivere dai suoi, Mina viene travolta da un nuovo caso, quello di Michele, uomo agli arresti domiciliari che vorrebbe un permesso speciale per andare al funerale di un amico. Il suo vicino di casa infatti è appena morto di tumore, e tra loro, entrambi reclusi, si era instaurato un rapporto speciale che Michele vorrebbe onorare. Irene cerca insistentemente Mina: per errore ha scambiato la sua agenda con quella dell’amica. Mina vorrebbe restituirgliela, ma al consultorio subentra un problema decisamente più grosso: una ragazza accusa Domenico di aver abusato di lei, e in un attimo la voce si sparge nel quartiere.

Intanto emergono nuovi particolari sulla foto ritrovata da Mina: durante una commemorazione per il padre la donna nota diversi mazzi di fiori uguali a quello che nella fotografia aveva l’amante del genitore. A quel punto Mina sospetta di Adriana Rispoli. Il secondo episodio della serata è “Andare avanti”. Pasquale Coppola è un senzatetto con problemi d’alcolismo. Tempo fa era amico del padre di Mina, ma dopo un incidente che causò la morte dei suoi cari, cadde in profonda depressione, perdendo tutto. L’uomo si rifiuta di tornare al centro d’accoglienza in cui era ricoverato perché maltrattato da qualcuno: Mina crede che il responsabile sia l’infermiere Giuseppe Varriale, ma le cose non stanno esattamente così.













