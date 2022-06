Mina Settembre, anticipazioni puntata 26 giugno 2022/ Mina scopre la verità e…

Mina Settembre, cosa succederà nella puntata di stasera?

Questa sera andrà in onda in prima serata su Raiuno la quarta puntata in replica della serie Mina Settembre. Le anticipazioni rivelano che Mina ha riconsolidato il suo legame con Domenico, che torna a vivere con i suoi genitori. Il caso di Michele travolge la psicologa. Michele è agli arresti domiciliari, ma spera di ottenere un permesso per andare al funerale di un amico. Il vicino di casa è appena mancato e tra loro si era instaurato un legame speciale. Mina comincia ad indagare se si tratta davvero di un sentimento di affetto oppure una semplice strategia per evadere. Intanto però la protagonista tenta anche di ricucire il suo rapporto con Claudia ma quando si rende conto che l’ex marito ha invitato a vivere con lui Giada e l’ha portata nella casa in cui hanno vissuto insieme, viene assalita da una grande gelosia e desiderio di vendetta.

Nel decimo episodio intitolato Un giorno brutto, Irene ha scambiato per errore la sua agenda con quella di Mina. La cerca insistentemente. La psicologa vorrebbe restituire l’agenda all’amica, ma al consultorio arriva un’accusa pesante. Una ragazza accusa Domenico di aver abusato di lei. Nel frattempo Irene cerca insistentemente Mina. Per errore ha scambiato la sua agenda con quella dell’amica. Finalmente Irene, dopo tanti tentativi, riesce ad incontrare Mina. E quando la protagonista viene in possesso della agenda si rende conto che esiste una realtà a lei completamente sconosciuta e che mai avrebbe voluto scoprire.

Mina Settembre, dove siamo rimasti: Mina e Domenico interrompono la relazione

Nella puntata scorsa della serie Mina Settembre, la situazione sentimentale di Mina con Domenico appare sempre complicata. Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza. La donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa. Quando Mina decide di andare a Vietri per indagare su quella che potrebbe essere stata l’amante di suo padre, però, è proprio Domenico ad accompagnarla. La gita romantica in Costiera viene interrotta dal caso di Pasquale, un senzatetto a cui Mina è affezionata, ex parcheggiatore che, dopo aver perso tutta la sua famiglia in un incidente, ha deciso di lasciarsi andare. In un momento di debolezza, Mina decide di dare una chance a Domenico. Qualcosa, però, interrompe il loro idillio.

Nell’ottavo episodio intitolato Solitudine, Livia, un’accumulatrice seriale che rischia lo sfratto, distrae momentaneamente Mina dai suoi turbamenti amorosi. Per sistemare la situazione stavolta chiede aiuto al Generale, vicino di casa e acerrimo nemico di Olga. Il coinvolgimento dell’uomo manda su tutte le furie la madre di Mina, che non le risparmierà critiche velenose. In presenza delle amiche, Titti ricorda la sua prima esperienza sessuale, avuta con un uomo molto più grande di lei e sposato. Mina comincia seriamente a sospettare che sia stata proprio lei l’amante di suo padre.











