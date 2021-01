Mina Settembre/ Anticipazioni puntata oggi, 24 gennaio: Mimmo lascia Piera per…

Mina Settembre, anticipazioni puntata oggi, 24 gennaio

Mina Settembre torna in onda oggi, 24 gennaio, su Rai1 con un nuovo doppio episodio in cui la protagonista, che ha il volto di Serena Rossi, si ritroverà a risolvere due nuovi casi strizzando l’occhio alla sua vita privata. Mina e Mimmo si sono baciati ma subito dopo questo idillio d’amore è stato spazzato via dalla verità ovvero la moglie del ginecologo. Il dottore promette alla sua collega che lascerà la moglie, con la quale è già in crisi, per stare con lei ma senza ottenere molto. Mina si riavvicina al marito traditore grazie ad uno dei casi che ha seguito la scorsa settimana e questo lascia pensare che con Mimmo sia già tutto finito, ma siamo sicuri che andrà proprio così. A partire dalle 21.25, l’appuntamento è con il primo episodio della terza puntata dal titolo ‘Onora il padre’ in cui si avvicina il momento di ricordare il padre Vittorio ma a quanto pare sua madre Olga, che è sempre più restia a parlare di lui, non ha intenzione di partecipare.

Il padre di Mina aveva un’amante?

Mina è sempre più convinta che quella donna che appare nella foto insieme al padre sia la sua amante e questo spiegherebbe la reazione della madre e così, decisa a scoprire la verità, inizia la sua indagine concentrandosi su una sua vecchia collega. Naturalmente non mancherà il primo caso della serata ovvero una donna incinta che rischia di essere mandata via dalla sua casa e tutto perché intorno a lei sembra esserci una storia di truffa e raggiro che spinge Mina a sospettare addirittura del fidanzato di Titti, Max, ma lei non vuole sentire ragioni. Chi delle due ha ragione? Nel secondo episodio di Mina Settembre dal titolo ‘Andare avanti’, Mimmo decide di parlare con la sua compagna Piera nonostante lei si trovi in Africa e tutto perché vuole lasciarla per stare con Mina. Inutile dire che non riesce a fare quello che si era prefissato e così la bella assistente sociale si tira indietro perché non ha intenzione di andare avanti con lui visto che è impegnato.

Mimmo e Mina Settembre si baciano ancora?

Nel finale di Mina Settembre in onda oggi, rimane il fatto che, nonostante la pausa, è proprio Mimmo ad accompagnarla a Vietri sul mare per incontrare la presunta amante del padre. I loro piani vengono interrotti quando un senzatetto che Mina conosce bene, un ex parcheggiatore che ha perso tutto, sembra pronto a lasciarsi andare. Presa dalla storia e un po’ delusa da tutto quello che sta succedendo sembra che Mina sia pronta a dare una chance a Mimmo, come finirà tra loro adesso? Piera tornerà e spazzerà via il loro amore?



