“Mio figlio Denis 29° abitante di Morterone”/ Sara Invernizzi “8 anni e zero nascite”

Sara Invernizzi è una giovane mamma di 21 anni, che il 19 luglio 2020 ha dato alla luce il suo primogenito Denis, il quale, appena nato, ha stabilito subito un primato: è divenuto il ventinovesimo residente di Morterone, il Comune più piccolo d’Italia (provincia di Lecco), dove la cicogna non faceva capolino ormai da otto lunghi anni. La sua storia è stata raccontata nel corso della puntata di oggi, lunedì 12 luglio 2021, dell’edizione estiva de “L’Ora Solare”, trasmissione in onda su Tv 2000 e condotta da Paola Saluzzi.

In collegamento audiovisivo da Varenna c’era proprio la madre di Denis, che ha sottolineato come la venuta al mondo di suo figlio abbia rappresentato a tutti gli effetti una rinascita per il paese, a maggior ragione dopo il periodo pandemico connesso al Coronavirus e che ha limitato di molto i rapporti sociali. Dopo il parto, ha raccontato Sara, “tutta la popolazione di Morterone (29 residenti e 10 abitanti fissi) era molto contenta. Anche se siamo in pochi, siamo una grande famiglia e, inoltre, i miei possiedono un’attività ristorativa, la ‘Trattoria dei cacciatori’, dove abbiamo potuto festeggiare insieme e aprire i regalini che il paese ha voluto fare a Denis”.

SARA INVERNIZZI: “MIO FIGLIO DENIS VENTINOVESIMO ABITANTE DI MORTERONE”

In collegamento con il salotto televisivo de “L’Ora Solare” e nel corso del suo dialogo a distanza con la presentatrice Paola Saluzzi, Sara Invernizzi ha rivelato che il papà di Denis, Matteo, era presente al momento del parto, durante il quale si è emozionato, ma senza svenire e riuscendo addirittura a tagliare il cordone ombelicale. Poi, la scelta di una vita tranquilla: “Io ho vissuto la mia infanzia a Morterone – ha spiegato la giovane Sara –. In realtà non abitiamo lì, ma siamo residenti e ci andiamo spesso. È il mio luogo preferito per isolarmi nella natura, in mezzo al verde, e sicuramente anche Denis lo amerà molto”.

In chiusura di collegamento, una battuta: non è che ora Matteo e Sara si metteranno d’impegno per sovrappopolare Morterone? “Per il momento non abbiamo pianificato gravidanze – ha risposto con uno splendido sorriso la ragazza –, poi si vedrà. Denis ogni tanto si sveglia di notte, com’è normale che sia, però devo dire che è un bambino bravo e tranquillo”.



