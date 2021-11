Miracoli dal cielo/ Su Rai 2 il film con protagonista Jennifer Garner

Miracoli dal cielo, film su Rai 2 che si ispira a un romanzo di Christy Beam

Miracoli dal cielo va in onda oggi, 15 novembre 2021, a partire dalle ore 21,20 su Rai 2. Il film è l’ideale per famiglie, profondo nel suo essere drammatico ma di proporre una trama nella quale si possono rispecchiare tutti. L’opera è ispirata e sceneggiata partendo come base dal romanzo omonimo ‘Miracoli dal cielo’ di Christy Beam, una pellicola uscita, grazie alla distruzione Columbia Picutres, nelle sale americane il 16 marzo 2016. Nel cast del film, protagonista principale, nel ruolo delicato di Christy Beam troviamo l’attrice texana Jennifer Garner.

AGENTE 007 LA SPIA CHE MI AMAVA/ Su Rete 4 il film con tre candidature agli Oscar

Questa splendida attrice è nata nel cinema di qualità e di cassetta, ma con ruoli minori, partecipando ai cast di ‘Pearl Harbour’ o ‘Prova a prendermi’ di Steven Spielberg, ‘Daredavil’ o ‘La rivolta delle ex’, incrementando i suoi favori presso le case di produzione sino ad avere ruoli importanti in pellicole come ‘Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare’, ‘Peppermint – L’angelo della vendetta’ o in serie Tv di successo come ‘Cenerentola a New York’, ‘Alias’, nella quale è protagonista, o in singoli episodi come nel caso di ‘Law & Order – I due volti della giustizia’. Al suo fianco, nel ruolo del marito Kevin Beam, troviamo l’attore neozelandese Martin Henderson, che molti di voi l’avranno apprezzato in ‘Devil’s Knot – Fino a prova contraria’ o nelle serie Tv ‘Dr. House – Medical Division’, ma ancora di più in ‘Grey’s Anatomy’, per lui ben 45 episodi da protagonista.

Cronisti d'assalto/ Su Rete 4 il film di Ron Howard con Michael Keaton

Miracoli dal cielo, la trama del film: Anna e i suoi problemi di salute

Ora passiamo a leggere la trama di Miracoli dal cielo. La storia ruota attorno alla piccola Anna, figlia di Jennifer e Kevin, la quale una sera manifesta problemi gastrici non considerati in diversi ospedali, sino al giorno nel quale un medico pediatra diagnostica alla bambina una grave occlusione genetica intestinale che la limita nel poter mangiare normalmente.

Praticamente Anna inizia a vomitare continuamente e solo un’alimentazione attraverso tubi gastrici le consente di poter vivere una vita quasi normale, una lunga strada verso la cura ovviamente attraverso intervento chirurgico. Il tempo scorre tra visite e diagnosi, accade però che la piccola cade da un albero da un’altezza di trenta metri, troppo per una bambina che viene subito soccorsa in stato di coma, ma che da quella situazione si risveglia miracolosamente guarita. Si parla di esperienza pre-morte e di una nuova vita, un miracolo al quale credono in pochi, non i suoi genitori che hanno vissuto il calvario e la rinascita giorno dopo giorno.

Sherlock Holmes Gioco di ombre/ Su Italia 1 il film con Robert Downey Jr

Video, il trailer del film “Miracoli dal cielo”





© RIPRODUZIONE RISERVATA