Miranchuk alla Lazio?/ Calciomercato, Lotito e Tare preparano l’assalto all’Atalanta

CALCIOMERCATO NEWS: LE VOCI SU MIRANCHUK ALLA LAZIO

L’approdo di Aleksej Miranchuk alla Lazio potrebbe essere ancora possibile in questa fase finale della sessione di calciomercato invernale secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore. Stando a quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport infatti, i biancocelesti sembrano in grado di rientrare nei parametri imposti dall’indice di liquidità dopo la partenza di Vavro, tornato al Copenaghen, e quella imminente di Vedat Muriqi, ad un passo dal Maiorca.

Al momento Miranchuk è sotto contratto con l’Atalanta fino al giugno del 2024 e dopo le voci che lo volevano in partenza, adesso pare che i bergamaschi siano meno intenzionati a cederlo a causa dei problemi di salute riscontrati da Josip Ilicic. Il rientro e l’impiego in campo dello sloveno sono molto difficili da pronosticare in questo momento e l’idea del tecnico Gasperini sarebbe quella di trattenere il russo così da avere un altro calciatore offensivo a disposizione.

CALCIOMERCATO NEWS: MIRANCHUK ALLA LAZIO, PARTE L’ASSALTO

Le chances di vedere Aleksej Miranchuk alla Lazio in questi ultimi giorni della finestra di calciomercato non sono comunque tutte da scartare. Il patron Claudio Lotito infatti, interpellato da Il Mattino, ha fatto sapere di essere pronto ad intervenire per completare le mosse di mercato della sua società e quindi non è da escludere un’ulteriore svolta nella trattativa per aggiudicarsi Miranchuk.

