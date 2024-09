La seconda puntata di Temptation Island 2024 procede veloce nel racconto delle diatribe sentimentali dei protagonisti. Una delle coppie sotto la lente d’ingrandimento è quella composta da Mirco e Giulia, con il primo che sembra essere più vicino della fidanzata ad una sorta di tracollo emotivo. “Stiamo affrontando tante difficoltà, litighiamo tante volte al giorno anche per stupidaggini. Mi fa rabbia che torna dal lavoro e si sfoga su di me, anche quando non sono io il problema. Non posso uscire con gli amici e stare tutta la sera con il telefono in mano perchè lei è insicura su ciò che faccio, su dove sono…”.

Le parole di Mirco nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2024 lasciano di stucco Giulia, soprattutto quando il fidanzato non riesce a trattenere il pianto. “Vorrei sentirmi più libero, più leggero, lei si mette sempre al primo posto e non pensa a come mi sento io…”. Lei si dimostra colpita dalla reazione, reagendo alla medesima maniera ma lasciandosi poi andare ad un duro sfogo: “Se le cose dobbiamo risolvere dobbiamo farlo insieme, non c’entra la sua mamma”. Intanto, un nuovo video per Giulia mette in evidenza l’insofferenza del fidanzato Mirco che, parlando con le tentatrice, sottolinea tutti i motivi che lo portano ad essere insoddisfatto della sua relazione.

I video a per la coppia di Temptation Island 2024 non sono finiti: Giulia osserva rabbiosa la vicinanza tra il fidanzato Mirco alla tentatrice Alessia, circostanza che la porta a sbottare in maniera piuttosto evidente. “Basta! Ve l’avevo detto tanto! Deve pensare a toccare la sua ragazza, gli avevo detto di non toccare nessuno… Non dovevamo nemmeno arrivare a questo punto, già da prima doveva pensare a dare attenzioni”. Anche per Mirco arriva però una chiamata nel pinnettu; ad aprirsi è Giulia parlando con il tentatore Bruno. “Lui sa che io torno sempre… Siamo andati a convivere ma io già da prima sentivo di non essere contenta, ma non per la casa; avrei voluto una via di mezzo ma non è stato possibile. Ma se lui ogni volta che litighiamo mi manda via, quando la sento mia questa casa? Poi mi dice di essere felice di essere vicino ai suoi genitori…”.

Il video che mostra le rimostranze di Giulia a Temptation Island 2024 sembrano quasi cogliere di sorpresa Mirco, che dopo aver osservato silenzioso si lascia andare. “Io sono una persona romantica, che cerca affetto e do affetto, ma se ci sono dei litigi è normale che possa capitare una serata diversa…”. E ancora: “L’ho mandata via di casa perchè non ce la facevo più, era come una radiolina nella mia testa…”.

Mirco, nessun video con protagonista la fidanzata Giulia: “Mi dispiace…”

Chiamata al falò, Giulia osserva ulteriori tenerezze tra il fidanzato Mirco la tentatrice Alessia a Temptation Island 2024. La giovane mette in evidenza l’incoerenza, sottolineando come non si aspettasse questa vicinanza dopo essere stata ‘allertata’ da Mirco sul non toccare nessuno. Arriva poi anche per quest’ultimo il momento di prestarsi al falò. Per lui nessun video, e la sua reazione è spiazzante: “Mi dispiace, vorrei si aprisse di più…”.