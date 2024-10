Mirco e Giulia in crisi a Temptation Island 2024 settembre

Tra le coppie di Temptation Island 2024 settembre che sta mantenendo un profilo più basso rispetto alle altre c’è quella formata da Mirco e Giulia. I due sono fidanzati da diversi anni e da quando sono andati a convivere a casa di lui non mancano le discussioni che, spesso, si concludono con lei che va via di casa. Giulia ha spiegato di non sentirsi totalmente a casa nell’appartamento in cui vive con il fidanzato e che è di proprietà di lui. Nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre si è lasciata andare a diversi sfoghi spiegando che, spesso, il problema, è la presenza costante della mamma di lui.

Chi è Anna Acciardi, fidanzata di Alfred a Temptation Island 2024/ Il web lancia l'appello a Maria De Filippi

Mirco, da parte sua, dopo essersi tenuto a distanza dalle ragazze single, nella scorsa puntata si è avvicinato alla single Alessia con cui il feeling pare destinato a crescere sempre di più mettendo in crisi il suo fidanzamento con Giulia.

Mirco e Giulia: lei si lascia andare con Alessia a Temptation Island 2024 settembre?

Cosa accadrà tra Mirco e Giulia nella nuova puntata di Temptation island 2024? Nessuno spoiler su ciò che accadrà alla coppia ma, dopo l’avvicinamento di lui alla tentatrice Alessia, non è difficile immaginare che il feeling tra i due cresca sempre di più scatenando la crisi di Giulia che, nel villaggio delle fidanzate, si sta raccontando senza aver instaurato un feeling particolare con i tentatori.

Saretta, tentatrice vicina ad Antonio a Temptation Island 2024/ Lui si sbilancia: "Mi piaci..."

Come potrebbe reagire, dunque, Giulia di fronte ad un pericoloso avvicinamento del fidanzato alla single Alessia? Tutto fa pensare che non ci sarà nessuna richiesta per un falò di confronto immediato: andrà davvero così o ci sarà un colpo di scena?

Mirco e Giulia: dove siamo rimasti a Temptation Island 2024 settembre

Nella scorsa puntata di Temptation island 2024 settembre, Mirco si è avvicinato sempre di più alla single Alessia e ha ammesso di stare davvero bene con lei. “Il cuore mi porta a lei (Giulia, ndr) ma la testa a tutt’altro. Dovrei cambiare ragazza”, le forti parole di Mirco che hanno fortemente deluso Giulia che, durante il falò delle fidanzate, si è lasciata andare ad un amaro sfogo.

Chi è Valerio Palma, Temptation Island 2024/ Critiche dal web per la sua richiesta alla fidanzata Diandra

“Lui mette in discussione un rapporto di nove anni per una che non conosce neanche. Vorrei che si presentasse per la persona che è. Io mi sono sentita dire cose che mi hanno uccisa, mi ha fatto sempre sentire piccola. Lui deve mostrare a questa ragazza chi è il vero Mirco. Io qui mi sono presentata con difetti e pregi e anche lui deve avere le palle di presentarsi per quello che è”, le parole di lei.