Miriam Galanti, fidanzata di Gilles Rocca da 13 anni e mezzo/ L’amore va a gonfie vele

Ci sarà anche Gilles Rocca, fidanzato da 13 anni e mezzo di Miriam Galanti, a Tale e quale Show, il programma arrivato alla dodicesima edizione che riparte da venerdì prossimo, 30 settembre, su Rai 1. A condurlo Carlo Conti che quest’anno ripropone la gara di 12 protagonisti che dovranno cimentarsi nelle imitazioni di grandi star della musica italiana e internazionale. Gilles Rocca, nella sua presentazione a Tv Sorrisi e Canzoni, ha detto che gli piacerebbe imitare i mostri sacri della musica internazionale. Mentre i tenori o i cantanti con una grande estensione vocale gli mettono paura.

“Credo di aver convinto Conti grazie a un buon provino“, ha detto il fidanzato di Miriam Galanti che farà il tifo per lui, come avvenne quando partecipò all’Isola dei famosi quando lo incitava dallo studio. Proprio in questo mese, l’attrice e l’ex naufrago hanno festeggiato il loro anniversario, arrivato non passando per momenti di crisi. Ma il peggio sembra essere alle spalle e anche Miriam Galanti è pronta a continuare la sua carriera cinematografica.

Considerata una delle più promettenti attrici del panorama italiano – vinse il premio come Giovane promessa del cinema italiano al Festival del Cinema di Venezia nel 2014 – Miriam Galanti ha esordito giovanissima nel corto “Black Mamba”, con Denny Mendez e regia proprio di Gilles Rocca. Con il fidanzato ha lavorato anche a un cortometraggio, “Metamorfosi”, dove affronta la questione scottante della violenza sulle donne. Due anni più tardi, l’attrice ha recitato nel film di Giuseppe Ferrara “Roma nuda”, ultima pellicola del regista. Il film, che prende il nome da una canzone degli anni ’70 di Franco Califano, descrive l’ambente criminale della Capitale a cavallo degli anni dal 1968 al 1972. In televisione ha preso parte anche in Don Matteo (2009) e in Che Dio ci aiuti (sia nel 2013 che nel 2018).

Ancora sul tema dei femminicidi, Miriam Galanti ha avuto la parte da protagonista nel film del 2017 “Scarlett“. L’ultima pellicola è datata 2019 nella quale interpreta il ruolo di Sonia nel film “In the Trap”, un horror diretto da Alessio Liguori. La sua carriera è stata costellata anche da successi teatrali: dopo i testi di Checov, Shakespeare e di autori contemporanei come Pinter, Kelly e Mamet, a dicembre 2019 ha recitato con Federico Rosato al Brancaccino di Roma nello spettacolo After The End.











