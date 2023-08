Miriam Leone è incinta: primo figlio dal marito Paolo Carullo/ “Sono felicissima. Avevo questa pancetta e…”

Miriam Leone incinta: l’annuncio dell’attrice

Non nasconde la gioia e l’emozione Miriam Leone nell’annunciare di essere incinta del primo figlio, frutto del suo amore con il marito Paolo Carullo con cui ha sempre vissuto una storia discreta, lontana dal mondo dello spettacolo. Pur essendo molto riservata, l’attrice ha deciso di condividere la notizia più bella con i suoi fan annunciando la gravidanza con un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. «Sono felicissima, ed ero felice anche prima, in un modo diverso», dice l’attrice che, in passato, parlando della maternità, aveva detto – “Bisogna smetterla di considerare la maternità come un destino obbligato”.

Oggi, il pensiero dell’attrice non è cambiato, ma sottolinea l’importanza, per le donne, di poter scegliere: «Lo penso ancora. Una donna deve avere sempre il diritto di scegliere se diventare madre oppure no. Io ho avuto la fortuna di poter decidere», le parole dell’attrice che poi svela anche come ha scoperto di essere incinta.

Miriam Leone: così ha scoperto di essere incinta

Miriam Leone, nel corso dell’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha spiegato di essersi accorta di essere incinta prima ancora di fare un test di gravidanza. «Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo», racconta l’attrice che ha scelto di condividere la sua gioia con il marito, la famiglia, gli amici e i fan.

E sul futuro e su cosa vorrebbe per il figlio dice: «È troppo presto, non ci ho pensato. È ancora qualcosa che è parte di me, dentro. Fuori c’è la gioia, che condivido con mio marito Paolo. E da questo momento in poi con tutti».

