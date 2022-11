Miriam Leone/ “Scelgo seguendo l’istinto: mi piace raccontare storie di donne libere”

Miriam Leone ospite di Verissimo

Miriam Leone torna al cinema con il nuovo film Diabolik dei fratelli Mainetti, ma anche “War – La guerra desiderata” di Gianni Zanasi. Due film importanti e a cui l’attrice, ex Miss Italia, tiene davvero tanto come ha raccontato ai microfoni de La Repubblica soffermandosi proprio sul film “War – La guerra desiderata”: “è un film importante per me. Mi interessava lavorare con Gianni, mettermi alla prova in un film d’autore, che venisse scritto e riscritto ogni giorno, è successo anche sul set. E mi interessava la domanda che pone: come reagiscono le persone trovandosi davanti alla propria fine? A un macroconflitto? I conflitti interiori esplodono insieme a quello esteriore, e in questo mondo di rabbia e violenza questa figura femminile salva il suo Paese, non in modo dolcestilnovistico, salva nell’azione, mentre la parte maschile ha una fragilità, una debolezza, una mascolinità tossica che sfocia nella violenza. Una sorta di Artemide nella foresta, che agisce anche a costo di un sacrificio che riguarda suo padre”.

WAR - LA GUERRA DESIDERATA/ Il doppio successo della commedia di Zanasi

L’attrice è orgogliosamente italiana e non nasconde che l’importante del cinema italiana meriterebbe maggiore attenzione: “dentro ogni progetto ci sono tante persone e anime che lavorano, siamo una troupe, si diventa una sorta di famiglia quando si gira”.

Miriam Leone: “Social? E’ un amore ricambiato”

Attrice di grande successo, oggi Miriam Leone può permettersi di scegliere i film a cui partecipare: “ho fatto una lunga gavetta. Oggi scelgo in base all’istinto, il personaggio ti risuona dentro. Mi piace raccontare storie di donne libere, di donne oggetto che sono volute diventare soggetto. Ho fatto ruoli sempre forti, mai funzionali rispetto al maschio. Oggi voglio storie di donne che abbiano una identità e non siano appendice di un uomo. Ho detto tanti no, mi riconosco questo coraggio: voglio vivere appieno la vita e il mestiere”. Tra tutti i progetti a cui ha lavorato ce ne sono diversi a cui è molto legata tra cui: “una serie come Non uccidere mi ha insegnato tanto, come si lavora sul set anche dal punto di vista tecnico. L’aspetto industriale del set e un ruolo importante. Ogni volta mi chiedo se sono in grado, mi metto alla prova, faccio salti nel buio. E’ vero che bisogna avere il coraggio di provare cose nuove”.

Un Paese Quasi Perfetto/ Il film di Massimo Gaudioso a confronto con le critiche

Infine impossibile non parlare dei social dove è una delle attrici più seguite: “è un amore ricambiato. Lo sento l’affetto del pubblico, è una cosa che rispetto e cerco di restituire. Il mio profilo social lo gestisco da sola, nessuno lo ha mai fatto per me, quando ho qualcosa da dire lo dico, ma sto anche in silenzio. Mi esprimo su varie piattaforme, faccio cose diverse, non snobbo nessun mezzo di comunicazione che ti permette di condividere. E a volte cerco di sostenere le cause in cui credo come la lotta delle donne iraniane”.

LEGGI ANCHE:

La Dama Velata 2 si farà?/ Anticipazioni: Miriam Leone e Lino Guanciale amati dal pubblico che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA