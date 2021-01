Miriam Leone/ “La vita non può e non deve fermarsi”

Miriam Leone è uno dei conduttori di “Danza con me“, lo show di Roberto Bolle in programma venerdì 1 gennaio 2021 in prima serata su Rai1. Per il terzo anno consecutivo l’etoile della danza torna in prima serata su Rai1 con un parterre di ospiti e personaggi di spicco del mondo dello spettacolo tra cui la bellissima ex Miss Italia. L’attrice, che sarebbe dovuta uscire in questi giorni con Diabolik nelle sale, intervistata da Vanity Fair ha dichiarato: “sono reduce dalle riprese di Diabolik, un film nel quale credo molto. Avrebbe dovuto uscire nei prossimi giorni. Il motivo per cui siamo qui a fare comunque quest’intervista, perché Miriam Leone. Ora che ci penso, forse non è un caso che per il momento Diabolik non esca. Il film è pronto e io l’ho visto. È bello. Tanto che a un tratto mi sono dimenticata che quella Eva, la bionda che vedevo sullo schermo, fossi effettivamente io. Faticare più del lecito per ottenere qualcosa evidentemente è il mio karma”. Il film, causa pandemia da Coronavirus, è stato rimandato a data da destinarsi con l’attrice che ha sottolineato: “in questo periodo ci vuole tanta pazienza. Lavorare con i fratelli Manetti è stata una gioia. Hanno una squadra di lavoro giovane e talentuosa con molte ragazze della mia età. Ho amato da subito Eva Kant e l’idea di mettere in scena un fumetto creato da due sorelle geniali in una piccola cucina negli anni ’60”.

Miriam Leone: “Miss Italia? la mia vita cambiò in una serata”

Miriam Leone parlando del nuovo film Diabolik ha aggiunto: “Eva è una lady, una donna che non sta un passo indietro e sa prendersi le sue rivincite per i soprusi subiti nella vita accanto a Diabolik. Lui e lei non si lasceranno mai, è la storia d’amore più romantica di sempre”. Un successo strepitoso come attrice per la Leone che alcuni anni fa ha vinto il titolo di Miss Italia, un concorso che ricorda così: “arrivai nella fiaba all’improvviso, come Cenerentola, e la mia vita cambiò in una serata. Ero tesa, spaventatissima, fuori contesto, ma anche entusiasta, felice e curiosa. Mi misero un microfono in mano e ricordo ancora lo sgomento: in quel momento avrei potuto dire qualsiasi cosa. Forse, da allora, l’unica cosa che non è cambiata è questa. Non mi piace molto parlare di me, ma se lo faccio, magari in un momento di entusiasmo o di emozione, sono imprevedibile persino a me stessa”. Infine parlando dei social non nasconde la sua paura: “c’è la voglia di gogna generalizzata. È vero che veniamo da un anno irripetibile e che siamo tutti compressi e chiusi, al bivio tra disperazione e depressione, ma non per questo consola vedere le fogne a cielo aperto. C’è un desiderio violento di prendere posizione su ogni argomento che è la spia di un malessere profondo. Si sente una voce in lontananza, non ci si preoccupa di verificarla e si spara nel mucchio plaudendo alla giustizia sommaria, allo sputtanamento, alla shitstorm”.



