Miriam Sette, moglie Leonardo Spinazzola/ “Europei? 20 giorni meravigliosi”

Miriam Sette è la moglie di Leonardo Spinazzola, il difensore e/o centrocampista della Roma e della nazionale italiana di Calcio tra i protagonisti indiscussi degli Europei 2021. Un grande amore quello che lega la bellissima 26enne al campione di calcio. I due sono sposati da diverso tempo e dal loro matrimonio sono nati tre splendidi figli. Chi è Miriam Sette? Sul sul profilo Instagram, la ragazza scrive: “Mamma di Mattia, Sofia e Yago”. La ragazza è una grandissima appassionata di danza, anche se quando è diventata mamma ha deciso di mettere da parte le scarpe da ballo per dedicarsi alla famiglia.

“La fatica non è mai sprecata”- ha scritto la bellissima Miriam pubblicando un collage di foto sue e del marito Leonardo scrivendo nella didascalia – “soffri ma sogni. Ecco le passioni di una vita”. Nata in Puglia, Miriam si è trasferita a Foligno in Umbria dove ha conosciuto il calciatore. I due si sono trovati per puro caso tramite amici in comune ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Chi è Miriam Sette, la moglie di Leonardo Spinazzola

Ma chi è Miriam Sette, la moglie di Leonardo Spinazzola? La ragazza di 26 anni è nata in Puglia, ma si è trasferita a Foligno. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto Tecnico Commerciale per il turismo ha proseguito gli studi conseguendo una Laurea in Scienze Politiche e relazioni internazionali. Nemmeno la nascita de primogenito Mattia l’ha fermata nella realizzazione del suo sogno di laurearsi.

La ragazza si è fatta conoscere dal grande pubblico per il grande supporto dato al marito durante gli Europei di Calcio 2021. E’ sempre stata affianco al compagno restando però sempre in disparte se non fosse per un tatuaggio che ha condiviso sui social con la scritta: “vive a tu manera, ama a tu manera», vivi a modo tuo, ama a modo tuo”. Miriam c’è sempre stata per il marito, anche quando proprio durante Euro 2020 si è infortunato in campo. Un momento davvero difficile per il campione a cui la moglie ha scritto: “quante volte l’hai sognato questo Europeo, ma il famoso treno guidato da te ora si ferma. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili. Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore, grinta , ed il sorriso. Hai reso tutti orgogliosi ma sopratutto nostro figlio Mattia: è fiero ed orgoglioso del suo papà”.

