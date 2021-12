Miriama Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ “É il mio amore grande”

Miriam Galanti è la fidanzata di Gilles Rocca. Il loro è un amore che dura da 12 anni e che ha superato anche una recente crisi. Dopo un periodo di distacco, tra i due è tornato il sereno come ha annunciato lo stesso Gilles su Instagram. “Ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio”, ha dichiarato Gilles che oggi, venerdì 3 dicembre, è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno.

Gille, poi, ha condiviso una foto in cui tiene la mano della fidanzata che, tra i commenti, si è lasciata andare ad una dichiarazione importanti: “Il mio amore grande tu”. Da dodici anni, l’amore tra Gilles Rocca e Miriam Galanti è sempre più forte e importanti. Uniti e complici, i due vivono la storia con assoluta discrezione.

Gilles Rocca e Miriam Galanti: matrimonio e figlio nel futuro?

Miriam Galanti e Gilles Rocca convivono da anni. Durante l’avventura sull’Isola dei Famosi, l’attore ha spesso dichiarato il suo grande amore per la fidanzata non nascondendo il desiderio di avere una famiglia con lei. Con una storia già collaudata e consapevoli di essere profondamente innamorati e di volere un futuro insieme, la coppia metterà in cantiere il progetto del matrimonio e di un figlio?

“Dì a Miriam che quando torno voglio fare un figlio” – ha detto ad Ilary Blasi durante la sua recente avventura sull’Isola dei Famosi. “Non credevo di piangere, non credevo di essere romantico, non credevo che mi potesse mancare così tanto una persona e soprattutto la cosa che amo di più di Miriam è la sua forza. E’ un’attrice e una donna formidabile che dovrebbe avere molto più successo di quello che ha e la vita le ha portato molti dolori. Ho cercato di starle sempre vicino, in ogni momento della sua vita, e mi sono ripromesso di farlo per sempre. Mi sono tatuato la parola ‘Respect’ prima di partire: la rispetterò sempre”, aveva aggiunto in un’altra occasione durante la sua esperienza da naufrago.

