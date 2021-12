Miriana Trevisan a Biagio “non sono una mezza donna”/ Poi il “bacio cinematografico”

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan nelle ultime ore hanno avuto diversi confronti. Nel pomeriggio di ieri l’opinionista e l’ex ragazza di Non è la Rai si sono ritrovati a commentare il loro rapporto. In modo particolare, Miriana sente l’esigenza di confrontarsi con lui per fare chiarezza su alcuni aspetti che ad oggi non avrebbe ancora pienamente compreso. Il riferimento è alla relazione che il Vippone ha all’esterno con una ragazza. Per tale ragione la donna lascerà che sia Biagio a decidere quale direzione prendere, limitandosi a commentare: “Lascio svolgere la vita, non aspetto niente”.

Tra i due c’è poi stata una piccola discussione dopo la confessione del giovane di voler cambiare letto. Un cambio di rotta improvviso in seguito al quale la showgirl si è detta comunque felice di averlo accanto ma al tempo stesso non sembra avere alcuna intenzione di stare in mezzo ad una situazione delicata, dal momento che lui ha una fidanzata fuori. D’Anelli, di contro, si è detto “combattuto”, giustificando così alcuni freni che ha posto volontariamente in alcune circostanze pur affermando: “Io un bacio te lo avrei dato”. Al tempo stesso, Miriana ha invece ammesso di non avere alcuna confusione da parte sua e di essere molto tranquilla. In un ulteriore confronto con il giovane però, Miriana ha anche precisato quale sarebbe la sua posizione: “Io la mezza donna non la faccio. Mi fanno schifo le mezze donne, non sono mai stata con un uomo sposato né fidanzato, quindi basta”.

Nonostante la discussione avvenuta nel pomeriggio tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli però, i due Vipponi sembrano volersi avvicinare sempre di più l’uno all’altra tanto da ritrovarsi molto vicini sul divano fino a scambiarsi il loro primo bacio a stampo. Se, però, Miriana si è detta libera di potersi lasciare andare, Biagio deve tuttavia fare i conti con la sua situazione sentimentale che ha lasciato fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Dopo il bacio a stampo, infatti, l’opinionista ha voluto subito staccarsi esclamando: “Fammene andare, fammene andare”.

Miriana, di contro, ha preso con leggerezza il bacio commentando: “Mi hai dato un bacio cinematografico!”. Biagio le ha quindi chiesto di non dirlo a tutti, ma giustamente la Trevisan gli ha fatto notare che a prescindere lo avrebbero visto tutti sia dentro che fuori la Casa. Tra i due i freni iniziano a venire sempre meno ma a mostrarsi in difficoltà è proprio il ragazzo che, su invito della stessa Miriana, dovrà presto prendere la sua decisione.



