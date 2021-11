Miriana Trevisan chiude con Nicola Pisu/ Lui sbotta: “Non sono un giocattolo”

Miriana Trevisan prende definitivamente le distanze da Nicola Pisu. Dopo giorni di baci e abbracci, la showgirl ha messo un punto alla sua conoscenza con Nicola Pisu all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Pur stando bene in compagnia del figlio di Patrizia Mirigliani, la Trevisan non vuole andare oltre per rispetto nei confronti del figlio Nicola. “Se ti parlo è perché l’attrazione c’è. Però non mi va di gestirla qui. Prendo la distanza fisica e lo faccio sia per me che per te. Non sono ancora innamorata, ma sono molto attratta, non sono indifferente. Ora non me la sento di dormire vicini, perché sono attratta ed è una cosa che faremo fuori. Tu pensi soltanto a te stesso, ma ricorda che io sono una persona con un bambino”, ha detto Miriana durante il nuovo confronto con Nicola.

Nicola Pisu, però, non la pensa come Miriana. Il gieffino è convinto che Miriana non provi per lui lo stesso sentimento e di volerle stare lontana perchè non vuole una semplice amica ma qualcosa di più. Di fronte alla posizione di Nicola, Miriana ha aggiunto: “Ma ti rendi conto che adesso mi guarda mio figlio e mia madre?! […] Oh ma sei maleducato e scortese adesso. Sono contenta di averti conosciuto così. Mi stai trattando come tanti uomini trattano le donne. Ti ho detto chiaro che non voglio andare oltre!”.

Nicola Pisu sbotta con Miriana Trevisan: duro confronto al Grande Fratello Vip 2021

Deluso e amareggiato, Nicola Pisu si è sfogato con Clarissa Selassiè, Giucas Casella e Francesca Cipriani che hanno raccolto le sue parole esortandolo a calmarsi e a parlare nuovamente con Miriana in un secondo momento. Il figlio di Patrizia Mirigliani, però, pare deciso a non cercare ulteriormente la Trevisan. “Lei non è chiara e io sono un co****e di me**a. Non sono venuto qui per farmi prendere in giro da nessuno. Se volete abboccare a quello che dice lei allora fatelo. Poi mi ha detto ‘quando uscirai avrai tante donne intorno’. Ma che discorso immaturo è? Ci soffro e sono deluso, arrabbiato, non me lo merito. Mi dice di allontanarci e che poi fuori si vedrà, ma cosa significa?”, ha sbottato Nicola come riporta Biccy.

“Se una persona ti piace non dici forse vediamo fuori, ti piace dentro e fuori, non sono un giocattolo. Mi dice sempre che sono troppo piccolo, ma mi sembra di essere più maturo di lei“, ha aggiunto per poi ribadire gli stessi concetti durante una discussione con Manila Nazzaro che ha provato a fargli capire la posizione di Miriana.





