Patrizia Mirigliani “Miriana Trevisan? Non è la donna per Nicola Pisu”/ Ecco perchè

Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola Pisu, torna a parlare del rapporto tra il figlio e Miriana Trevisan. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, tra Miriana e nicola è nato un feeling che, finora, ha portato a baci e abbracci. Tuttavia, se Nicola continua a dichiararsi innamorato sperando di poter avere un futuro con lei, Miriana continua ad avere molti dubbi. Negli scorsi giorni, la showgirl ha ammesso di sentire, in alcuni istante, la differenza d’età che c’è tra lei e Nicola e ultimamente pare aver fatto un passo indietro.

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Patrizia Mirigliani è così tornata a parlare di Miriana Trevisan che non considera la donna giusta per il figlio basandosi su quello che ha visto in tv.

Patrizia Mirigliani, le parole su Miriana Trevisan e il figlio Nicola Pisu

Dopo aver incontrato due volte il figlio Nicola nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Patrizia Mirigliani torna a parlare del suo rapporto con Miriana Trevisan svelando la propria opinione a tal proposito. “In verità non penso siano molto compatibili. Secondo me Miriana non è la donna giusta per mio figlio Nicola. Non li vedo in sintonia, ma non ho nulla contro di lei. […] I problemi di mio figlio con le dipendenze? Diciamo che è un dramma che affonda le radici nella sua insicurezza alimentata dalla mancanza di una figura paterna e il bullismo”, ha dichiarato.

Nell’intervista a Nuovo Tv, inoltre, la Mirigliani ha criticato l’atteggiamento di alcuni concorrenti che, nella casa, continuerebbero a prendere in giro il figlio Nicola Pisu, alle prese con un infortunio. “

