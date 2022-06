Miriana Trevisan confessa: problemi con il figlio Nicola dopo il GF VIP/ “Ci sono voluti mesi per…”

Miriana Trevisan ha avuto problemi con il figlio Nicola, la confessione

Per Miriana Trevisan la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip è stata negativa per quanto riguarda il suo rapporto con il figlio. Sei mesi di allontanamento dagli affetti non hanno fatto bene al suo legame con Nicola. In un’intervista al Settimanale Mio, Miriana Trevisan ha svelato quali sono state le difficoltà che ha vissuto: “All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci”. Nicola tendeva ad escluderla ma non lo faceva con cattiveria ma semplicemente per abitudine. Il figlio si era trovato a stare con il padre e la nonna dopo che la madre era entrata nella casa del Grande Fratello Vip e la sua vita ha subito delle ripercussioni.

Miriana Trevisan ha raccontato poi di aver avuto anche lei stessa problemi nel tornare ad ambientarsi nella vita di tutti i giorni. La showgirl si trovava ad essere confusa e anche il supermercato poteva diventare una fonte di stress. Dopo questa esperienza però per lei sono fioccate le proposte lavorative. Non solo ospitate televisive ed eventi live ma anche un libro di prossima uscita e diverse pubblicità. La showgirl è tornata alla ribalta grazie al reality e per questo ringrazia Alfonso Signorini per l’opportunità che le ha offerto.

Miriana Trevisan ha vissuto un periodo delicato invece dal punto di vista sentimentale. Dopo la separazione da Pago, Miriana ci ha riprovato e all’interno della casa del Grande Fratello Vip era scattato un bel feeling con Biagio D’Anelli. I due si erano ripromessi di viversi lontano dalle telecamere ma poi qualcosa è andato storto. Miriana e Biagio si sono allontanati e tra loro non è mai nata una relazione. In un’intervista a Verissimo, Miriana aveva confessato di non essersi mai pentita per la scelta fatta: “Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Quando è entrato nella casa non lo conoscevo, non l’avevo mai visto prima. Mi sono lasciata andare, tra noi c’era un’attrazione fisica ma soprattutto mentale”.

Dopo quell’esperienza qualcosa è cambiato e Miriana ha visto Biagio distaccato e lontano. Per lei è stata una delusione tanto che ancora oggi stenta a parlarne. Miriana Trevisan nell’intervista al Settimanale Mio non ha fatto mistero del fatto che le piacerebbe tornare ad innamorarsi. Al momento i pretendenti non mancano anche se nessuno le ha fatto battere il cuore. Miriana Trevisan preferisce concentrarsi sul lavoro e sugli affetti, in particolare sul figlio Nicola che ha vissuto male il distacco dalla madre.













