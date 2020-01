Miriana Trevisan contro Pago e Serena Enardu/ “Cuore e mente… Luci della ribalta!”

Frecciatina velenosa di Miriana Trevisan a Serena Enardu e Pago? A pensar male si fa peccato, ma in questi casi spesso ci si azzecca. Non passa inosservata infatti la frase che ha scritto l’ex moglie del cantante ad uno dei suoi ultimi post. Poche parole, ma sufficienti per esprimere il suo giudizio in merito alla relazione tormentata tra Pago e Serena Enardu, finita peraltro in tv, a Temptation Island Vip. Il sentimento dell’ex tronista di Uomini e Donne si è riacceso davvero o solo perché in concomitanza con la partecipazione del cantante al Grande Fratello Vip? «Il cuore e la mente, che grande enigma! (Luci della ribalta)», ha scritto Miriana Trevisan su Instagram. Due cose sono evidenti. In primis il riferimento alle parole dell’ex marito, che ieri al GF Vip 4 ha parlato proprio di cuore e testa. E poi quella precisazione tra le parentesi che sembra indirizzata all’ex fidanzata di Pago, la quale ieri si è detta ancora innamorata di lui.

MIRIANA TREVISAN, FRECCIATA VELENOSA A PAGO E SERENA ENARDU

Miriana Trevisan, dopo il confronto tra Pago e Serena Enardu, non è riuscita a trattenere i suoi pensieri. Quindi ha deciso di esprimerli sui social, “insinuandosi” nella vicenda che tiene banco dall’estate. L’ex ragazzina di Non è la Rai non è convinta forse del fatto che il sentimento di Serena sia magicamente tornato a pulsare. E quindi, mentre ci si chiede perché l’ex tronista di Uomini e Donne abbia dimostrato questo cambio di rotta nei confronti di Pago, l’ex moglie di quest’ultimo riprende le parole del cantante al Grande Fratello Vip ma in maniera ironica. La 47enne napoletana ha detto la sua sul “combattimento interiore” di Pago e il ritorno dell’ex fidanzata, innescando un dibattito tra i commenti al post in questione. «Ma quale cuore.. quello si chiama business», scrive un utente. In molti le hanno addirittura consigliato di prendere in considerazione il ritorno con l’ex marito. «Vatti a riprendere Pagoooo», uno dei tanti commenti di questo tipo.





